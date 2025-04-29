Огородники назвали сидерат, обогащающий землю фосфором и азотом: обязательно посейте на огороде

Что дает горчица как сидерат / © Pixabay

Реклама

Издание “На пенсии” предоставило рекомендации по оптимальному времени и способу высева горчицы.

В материале отмечается, что это растение естественным путем насыщает почву азотом и фосфором, делая эти питательные вещества легче усваиваемыми для последующих культур. Благодаря таким свойствам горчицу считают эффективным органическим удобрением, не требующим использования химикатов.

Горчица — универсальный сидерат, эффективно адаптирующийся к разным типам почвы. На плотных, тяжелых глинистых участках она естественно разрыхляет землю, облегчая ее возделывание. На легких песчаных почвах, напротив, помогает удерживать влагу и предотвращает пересыхание.

Реклама

Это растение создает благоприятную среду для дождевых червей, которые существенно улучшают структуру земли, насыщая ее кислородом и повышая плодородие.

Кроме агротехнических преимуществ, горчица оказывает фитосанитарный эффект — угнетает развитие патогенных микроорганизмов, сдерживает размножение вредителей и препятствует прорастанию сорняков.

Этот сидерат высевают весной — перед посадкой основных овощей, чтобы насытить землю питательными веществами. Осенью горчицу используют для возобновления плодородия после сбора урожая и сохранения минералов в почве в течение холодного сезона.

Огородники советуют сеять горчицу густо, чтобы образовать сплошной зеленый ковер — это не даст шансов сорнякам. Через 30–40 дней после высева, до начала цветения, зеленую массу нужно заложить в землю — именно в этот период она наиболее насыщена полезными веществами. Следует избегать образования семян, чтобы не допустить нежелательного самосева.