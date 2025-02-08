Огородники назвали сорта наиболее скороспелых томатов: первый урожай будете собирать уже в начале лета

Среди садоводов всегда были востребованы ранние сорта помидоров, дающие урожай уже в начале лета. Специалисты по агрономии определили разновидности с кратчайшим периодом созревания.

Помидоры – один из самых популярных овощей, которые любят и взрослые и дети, поэтому они присутствуют в рационе круглый год. Сегодня их легко найти на полках супермаркетов, однако в большинстве своем это импортная продукция, которая часто лишена характерного аромата и вкуса, а также имеет высокую стоимость. Именно поэтому многие огородники стремятся как можно быстрее вырастить свой урожай. С наступлением нового сезона они активно исследуют рынок в поисках самых ранних сортов.

Специалисты определили сорта помидоров с кратчайшим сроком созревания. Такие томаты не нуждаются в сложном уходе, быстро приносят урожай и редко болеют. Семена этих сортов легко найти, а выращивать их еще проще!

Гаврош

Один из самых быстрых сортов, созревающий за 80–85 дней. Плоды небольшие, около 50 г, но обладают насыщенным сладким вкусом, идеально подходящим для первых домашних помидоров.

Аляска

Этот сорт высевают на рассаду в апреле, а уже в мае высаживают в почву. Урожай можно собирать через 90 дней, то есть в конце июня.

Бони-ММ

Отличный вариант для открытого грунта. Семена высевают в мае, и уже в начале июля созревают первые плоды. Для еще более быстрого урожая можно начать выращивание рассады в апреле.

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