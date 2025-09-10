Огородники назвали сорта огурцов, которые следует сеять в начале сентября 2025 года, чтобы плодоносили до заморозков

Эти сорта огурцов можно посадить в сентябре / © unsplash.com

Многие дачники даже не догадываются: сентябрь — это не конец сезона, а отличный старт для нового урожая огурцов. Осеннее посев дарит шанс лакомиться свежими, сладкими и хрустящими огурчиками почти до первых заморозков. Все, что нужно — правильно подобрать сорт.

Ключ к успеху позднего выращивания — ультраранние гибриды. Они быстро набирают силу и не боятся прохлады, так что даже в сентябре способны подарить щедрый урожай.

Опытные огородники советуют обратить внимание на “Зозуля”. Всего за 40 дней после всходов этот сорт дает первые плоды — небольшие по размеру, однако удивительно сочные и хрустящие. Конкретно они станут вашим вкусовым открытием осеннего сезона.

Не стоит ограничиваться только одним сортом: внимания заслуживают и “Кущовий”, и популярные гибриды “Герман F1” и “Маша F1”. Они демонстрируют невероятную скорость роста — первые зеленцы можно увидеть уже через 25 дней после всходов. Кроме того, эти огурцы не боятся резких температурных колебаний и стабильно радуют обильным урожаем.

Опытные огородники советуют обратиться и к другим проверенным фаворитам. “Бьорн”, “Меренга”, “Амур”, “Гектор” и “Кібрія” уверенно конкурируют с самыми популярными сортами. Они отлично выдерживают холодные ночи, не теряют в урожайности и дарят хрустящие плоды даже при поздней посадке.

Лучшее время для высева огурцов — первые недели сентября, хотя и в конце месяца условия остаются благоприятными. Важно выбрать хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Чтобы усилить его питание, перед посадкой следует обогатить землю перегноем или минеральными удобрениями.

Опытные огородники имеют простой лайфгак, который поможет определить качество семян. Рецепт прост: растворите 50 г соли в одном литре воды и окуните туда семена. То, что всплывет на поверхность, лучше сразу отсеять — оно не даст урожая.

Еще один секрет успешного выращивания — правильная поливка. Огурцы следует увлажнять исключительно теплой водой и только под корень, чтобы избежать заболеваний и стимулировать активный рост.