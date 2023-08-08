Огурцы будут плодоносить до самых холодов: секреты опытных хозяек

Лето подходит к концу, казалось бы, весь урожай огурцов уже собран. Но вполне возможно лакомиться хрустящими огурчиками до самой осени. Только нужно знать несколько нехитрых способов, как продлить урожайность овощей. В статье собраны советы, которыми делятся опытные хозяйки, чтобы все желающие могли лакомиться свежими хрустящими огурчиками до глубокой осени.

Как продлить урожай огурцов до осени?

Подходящий сорт. Чтобы огурцы росли и в теплице, и на открытом грунте до осени, нужно выбирать правильные сорта разных сроков созревания и высевать их поэтапно.

Чтобы огурцы росли и в теплице, и на открытом грунте до осени, нужно выбирать правильные сорта разных сроков созревания и высевать их поэтапно. Расстояние между посевами. Очень важно придерживаться оптимального расстояния между рядами, поскольку огурцы не любят густоты, тогда они плохо плодоносят.

Очень важно придерживаться оптимального расстояния между рядами, поскольку огурцы не любят густоты, тогда они плохо плодоносят. Не следует беспокоить растения в августе. Если огурцы растут на земле, не нужно их перекладывать. Поскольку побеги растения пускают корни, что является вспомогательным питанием для него.

Если огурцы растут на земле, не нужно их перекладывать. Поскольку побеги растения пускают корни, что является вспомогательным питанием для него. Следует оберегать растения от резких температурных перепадов. В конце августа и в начале сентября нужно укрывать огурцы на ночь аграрной пленкой, чтобы защитить их от холода.

В конце августа и в начале сентября нужно укрывать огурцы на ночь аграрной пленкой, чтобы защитить их от холода. Регулярно подпитывайте. В августе полезными будут подкормки азотными удобрениями. Также можно опрыскивать огурцы настоем пепла. Для приготовления настоя нужно 500 г пепла залить 10 л кипятка, настоять трое суток. Затем необходимо процедить удобрение и обработать огурцы.

В августе полезными будут подкормки азотными удобрениями. Также можно опрыскивать огурцы настоем пепла. Для приготовления настоя нужно 500 г пепла залить 10 л кипятка, настоять трое суток. Затем необходимо процедить удобрение и обработать огурцы. Поливайте теплой водой и делайте мульчирование. Нужно постоянно поливать кусты теплой водой и мульчировать торфом, опилками, компостом или просто травой.

Нужно постоянно поливать кусты теплой водой и мульчировать торфом, опилками, компостом или просто травой. Регулярно собирайте урожай. Необходимо вовремя собирать огурцы, чтобы овощи росли до осени.

Как оградить огурцы от болезней?

Огурцы очень капризны, особенно могут болеть в августе и в начале осени. Болезням растения способствует недостаточное количество питательных веществ, поэтому нужно тщательно следить за его здоровьем. Если огурцы болеют, это сразу сказывается на листьях: они меняют цвет и сохнут. Также развитию болезней в такое время способствуют плохая вентиляция и холодные ночи с росой, которые наступают именно в августе.

Если вы заметили заболевание огурцов, необходимо оборвать пораженные листья и несколько дней не поливать кусты. Обязательно на ночь нужно укрывать огурцы, чтобы сохранить достаточное количество тепла. Пораженные кусты можно полить раствором с содой. Для его приготовления необходимо взять 100 г соды, растворить в 10 л теплой воды и обработать кусты.

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