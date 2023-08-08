Огурцы будут плодоносить до самых холодов: секреты опытных хозяек

Огурцы на открытом грунте до глубокой осени – это реально.
Лето подходит к концу, казалось бы, весь урожай огурцов уже собран. Но вполне возможно лакомиться хрустящими огурчиками до самой осени. Только нужно знать несколько нехитрых способов, как продлить урожайность овощей. В статье собраны советы, которыми делятся опытные хозяйки, чтобы все желающие могли лакомиться свежими хрустящими огурчиками до глубокой осени.
Как продлить урожай огурцов до осени?
- Подходящий сорт. Чтобы огурцы росли и в теплице, и на открытом грунте до осени, нужно выбирать правильные сорта разных сроков созревания и высевать их поэтапно.
- Расстояние между посевами. Очень важно придерживаться оптимального расстояния между рядами, поскольку огурцы не любят густоты, тогда они плохо плодоносят.
- Не следует беспокоить растения в августе. Если огурцы растут на земле, не нужно их перекладывать. Поскольку побеги растения пускают корни, что является вспомогательным питанием для него.
- Следует оберегать растения от резких температурных перепадов. В конце августа и в начале сентября нужно укрывать огурцы на ночь аграрной пленкой, чтобы защитить их от холода.
- Регулярно подпитывайте. В августе полезными будут подкормки азотными удобрениями. Также можно опрыскивать огурцы настоем пепла. Для приготовления настоя нужно 500 г пепла залить 10 л кипятка, настоять трое суток. Затем необходимо процедить удобрение и обработать огурцы.
- Поливайте теплой водой и делайте мульчирование. Нужно постоянно поливать кусты теплой водой и мульчировать торфом, опилками, компостом или просто травой.
- Регулярно собирайте урожай. Необходимо вовремя собирать огурцы, чтобы овощи росли до осени.
Как оградить огурцы от болезней?
Огурцы очень капризны, особенно могут болеть в августе и в начале осени. Болезням растения способствует недостаточное количество питательных веществ, поэтому нужно тщательно следить за его здоровьем. Если огурцы болеют, это сразу сказывается на листьях: они меняют цвет и сохнут. Также развитию болезней в такое время способствуют плохая вентиляция и холодные ночи с росой, которые наступают именно в августе.
Если вы заметили заболевание огурцов, необходимо оборвать пораженные листья и несколько дней не поливать кусты. Обязательно на ночь нужно укрывать огурцы, чтобы сохранить достаточное количество тепла. Пораженные кусты можно полить раствором с содой. Для его приготовления необходимо взять 100 г соды, растворить в 10 л теплой воды и обработать кусты.
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