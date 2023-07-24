Огурцы выдержат любую жару: добавьте в воду один компонент, чтобы ускорить рост плодов

В период сильной летней жары каждый владелец огорода пытается позаботиться о том, чтобы растения не погибли и получили все необходимые полезные вещества. Чем подкормить огурцы в жару, чтобы кустики дали плоды?

Огурцы – популярный овощ среди украинцев, содержащий немало микроэлементов и витаминов. Конечно каждый огородник пытается вырастить плоды самостоятельно. Но есть один важный нюанс. Огурцы очень страдают от зноя и в период высокой летней температуры могут просто оставить вас без плодов. Они начинают страдать, когда в дневное время дня температура воздуха достигает +32 градусов и выше.

Эксперты советуют больше внимания обращать на правильную поливку и ее частоту. Следует заметить, что в период летней жары огурцы нуждаются в регулярной поливе и большом количестве жидкости. Впрочем, воду нужно лить только под корень, чтобы не попасть на листья. Под жарким солнцем нежная зелень просто "сгорит".

Внесение удобрения – еще одна важная процедура в летнюю жару. По словам специалистов, в середине лета огурцам нужна калийная подкормка. Именно калий поможет растению лучше адаптироваться к тепловому стрессу. Чтобы приготовить эффективное удобрение, нужно развести в 10 литрах воды 1 столовую ложку сульфата калия и тщательно размешать. После этого полученной смесью полить огурцы под корень.

Подкормка с борной кислотой также станет хорошим вариантом для огурцов в летнюю жару. Благодаря ей можно избавиться от пустоцветов, а само растение приспособится к высоким температурам. Дополнительно борная кислота помогает огурцам бороться с гнилью.

Для приготовления подкормки подойдет даже аптечная борная кислота. Лучше всего использовать одноразовую посуду, которую после этого нужно выбросить. В 50 мл горячей воды разведите половину чайной ложки борной кислоты, перемешайте до однородности. Затем раствор перелейте в ведро с чистой водой, перемешайте и поливайте под корень. За период роста борной кислотой огурцы подкармливают три раза.

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