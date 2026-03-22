Огурцы будут расти с двойной силой и не будут желтеть: посыпьте этим грядку после того, как взойдут

Если желтеют огурцы, что делать / © Pixabay

Реклама

Пожелтение всходов огурцов — это не случайность, а четкий сигнал: растениям не хватает микроэлементов, в частности азота. Именно на раннем этапе формируется корневая система и любой дефицит сразу тормозит развитие растения. Самое эффективное решение — не народные подкормки, а точечное внесение быстродействующего удобрения, реально работающего в почве.

Чем удобрить почву после того, как взойдут огурцы

После появления первых двух листочков грядку следует подкормить карбамидом — мочевиной в сухом виде. Это концентрированное азотное удобрение, быстро усваивающееся и запускающее активный рост зеленой массы.

Как правильно применять удобрение.

Реклама

Карбамид вносят в междурядья или на расстоянии 5-7 см от растения во избежание ожогов.

Оптимальная норма — 5 граммов на квадратный метр. После внесения обязательно умеренный полив: это переводит азот в доступную форму.

Важно не превышать дозировку — избыток азота дает обратный эффект.

Почему именно это удобрение крайне важно для огурцов

На начальном этапе огурцы особенно нуждаются в азоте для формирования листьев и побегов. Именно дефицит этого элемента чаще всего вызывает пожелтение.

Карбамид:

быстро растворяется в почве;

не скапливается в виде вредных соединений;

стимулирует интенсивный рост культуры.

В результате растения быстро набирают силу, листья становятся насыщенно-зелеными, а развитие — равномерными. Это удобрение работает только на влажной почве, если земля сухая, усвоение резко снижается.

Первые изменения после подкормки заметны уже через 5 дней: останавливается пожелтение, появляются новые листья. Полноценный эффект формируется в течение 7-10 дней.