Огурцы будут расти с двойной силой и не будут желтеть: посыпьте этим грядку после того, как взойдут
Правильное внесение удобрения после всходов позволяет избежать пожелтения, ускоряет рост и формирует сильные растения, способные дать высокий урожай.
Пожелтение всходов огурцов — это не случайность, а четкий сигнал: растениям не хватает микроэлементов, в частности азота. Именно на раннем этапе формируется корневая система и любой дефицит сразу тормозит развитие растения. Самое эффективное решение — не народные подкормки, а точечное внесение быстродействующего удобрения, реально работающего в почве.
Чем удобрить почву после того, как взойдут огурцы
После появления первых двух листочков грядку следует подкормить карбамидом — мочевиной в сухом виде. Это концентрированное азотное удобрение, быстро усваивающееся и запускающее активный рост зеленой массы.
Как правильно применять удобрение.
Карбамид вносят в междурядья или на расстоянии 5-7 см от растения во избежание ожогов.
Оптимальная норма — 5 граммов на квадратный метр. После внесения обязательно умеренный полив: это переводит азот в доступную форму.
Важно не превышать дозировку — избыток азота дает обратный эффект.
Почему именно это удобрение крайне важно для огурцов
На начальном этапе огурцы особенно нуждаются в азоте для формирования листьев и побегов. Именно дефицит этого элемента чаще всего вызывает пожелтение.
Карбамид:
быстро растворяется в почве;
не скапливается в виде вредных соединений;
стимулирует интенсивный рост культуры.
В результате растения быстро набирают силу, листья становятся насыщенно-зелеными, а развитие — равномерными. Это удобрение работает только на влажной почве, если земля сухая, усвоение резко снижается.
Первые изменения после подкормки заметны уже через 5 дней: останавливается пожелтение, появляются новые листья. Полноценный эффект формируется в течение 7-10 дней.