Огурцы будут расти вдвое быстрее и не будут болеть: чем подкормить, чтобы получить богатый урожай

Первую подкормку после восхождения культуры можно проводить дрожжевым раствором. Для приготовления удобрения следует взять столовую ложку сухих дрожжей, столовую ложку сахара и развести в пол литра горячей воды. Смесь необходимо оставить на два часа, чтобы активизировались дрожжи. Затем этот концентрат следует развести теплой водой в соотношении 1:10 и полить кусты под корень. На один куст нужно пол литра удобрения. Через несколько часов процедуру подкормки можно повторить. Дрожжевой раствор не только стимулирует рост огурцов, но и укрепит их корневую систему.

Вторую подкормку огурцов во время бутонизации можно проводить как минеральными, так и органическими удобрениями. Для приготовления удобрения нужно взять 30 г калийной селитры, 40 г суперфосфата и развести в 10 литрах воды. Также в этот период рекомендуется подкормить почву на участке с огурцами. В ведре воды нужно развести стакан пепла и настоять 10 часов, а затем полить грядку, где растут огурцы. Эта подкормка будет способствовать образованию завязи и сделает почву значительно плодороднее. Еще можно сделать раствор из марганцовки, который очистит землю от вредителей, ускорит рост огурцов и привлечет насекомых-опылителей. На 10 л воды нужно взять 10 кристаллов марганцовки и 50 граммов сахара, растворить ингредиенты в воде и полить грядку.