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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Огурцы будут расти вдвое быстрее и не будут болеть: чем подкормить, чтобы получить богатый урожай

Завязи будет много, огурцы будут расти хрустящими, ровными и сладкими, если внести правильное удобрение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить огурцы, чтобы быстрее росли

Чем подкормить огурцы, чтобы быстрее росли / © Фото из открытых источников

Огурцы — это та овощная культура, которая требует правильной подкормки. Тогда они не будут болеть, и с участка можно будет получить максимальный урожай. Опытные огородники советуют вносить как органические удобрения, так и минеральные. Такая подкормка обеспечит огурцам необходимое количество питательных веществ для быстрого роста и обильного плодоношения.

Огурцы не будут болеть, будут быстро расти и дадут рекордный урожай: чем лучше подкормить

  • Первую подкормку после восхождения культуры можно проводить дрожжевым раствором. Для приготовления удобрения следует взять столовую ложку сухих дрожжей, столовую ложку сахара и развести в пол литра горячей воды. Смесь необходимо оставить на два часа, чтобы активизировались дрожжи. Затем этот концентрат следует развести теплой водой в соотношении 1:10 и полить кусты под корень. На один куст нужно пол литра удобрения. Через несколько часов процедуру подкормки можно повторить. Дрожжевой раствор не только стимулирует рост огурцов, но и укрепит их корневую систему.

  • Вторую подкормку огурцов во время бутонизации можно проводить как минеральными, так и органическими удобрениями. Для приготовления удобрения нужно взять 30 г калийной селитры, 40 г суперфосфата и развести в 10 литрах воды. Также в этот период рекомендуется подкормить почву на участке с огурцами. В ведре воды нужно развести стакан пепла и настоять 10 часов, а затем полить грядку, где растут огурцы. Эта подкормка будет способствовать образованию завязи и сделает почву значительно плодороднее. Еще можно сделать раствор из марганцовки, который очистит землю от вредителей, ускорит рост огурцов и привлечет насекомых-опылителей. На 10 л воды нужно взять 10 кристаллов марганцовки и 50 граммов сахара, растворить ингредиенты в воде и полить грядку.

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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