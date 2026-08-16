Огурцы будут родить до глубокой осени: как продлить плодоношение культуры без химии

Чем подкормить огурцы в августе

Реклама

В августе огурцы часто начинают терять свою былую урожайность: листья желтеют, новых завязей становится меньше, а стебли постепенно ослабевают. Однако это еще не значит, что сезон огурцов закончился. При правильном уходе растения можно поддержать и продлить их плодоношение вплоть до осеннего похолодания. Для этого совсем не обязательно использовать агрессивные химические средства. Более важно вовремя убирать поврежденные части растений, правильно поливать, подпитывать и защищать огурцы от перепадов температуры.

Регулярно убирайте урожай

Одно из самых простых условий длительного плодоношения — не оставлять на стеблях переросшие огурцы. Большие плоды забирают у растения значительную часть питательных веществ, тогда как молодые завязи развиваются медленнее.

Реклама

Поэтому огурцы желательно собирать регулярно, не дожидаясь, пока они станут слишком большими. Лучше всего делать это каждые один-два дня. Во время сбора не стоит сильно дергать плети — повреждения стеблей могут сократить период продуктивности растения.

Реклама

Удалите старые и больные листья

К концу лета нижние листья огурцов часто желтеют, покрываются пятнами или просто отмирают. Такие листья уже не приносят пользы, а загущенные посадки создают благоприятные условия для распространения грибковых заболеваний.

Старые, пожелтевшие и явно поврежденные листья можно аккуратно удалять. В то же время не стоит полностью обнажать кусты: здоровые зеленые листья необходимы растению для фотосинтеза и формирования нового урожая.

Не прекращайте полив в жару

Даже в конце лета огурцы нуждаются в достаточном количестве влаги. Нерегулярный полив, когда длительное пересыхание почвы изменяется большим количеством воды, создает для растений стресс и может отрицательно сказаться на формировании завязей.

Поливать огурцы лучше теплой водой, направляя под корень. Холодную воду непосредственно из колодца или скважины использовать нежелательно.

Реклама

Подживите огурцы натуральными удобрениями

Для удлинения плодоношения растениям нужно полноценное питание. В конце сезона особенно важно не увлекаться азотными подкормками, ведь они стимулируют активный рост листьев и побегов.

Для поддержания плодоношения можно использовать органические удобрения, например хорошо перепревший компост или разведенный настой органики. Также уместны готовые органические удобрения для овощных культур, если они разрешены для использования в огороде.

Замульчуйте почву вокруг растений

Мульчирование помогает дольше удерживать влагу в почве и защищает корни от резких перепадов температуры. Для огурцов можно использовать солому, сено без семян, компост или другой подходящий органический материал.

Слой мульчи не должен плотно прилегать непосредственно к стеблю. Это поможет избежать чрезмерной влажности у основания растения и уменьшит риск загнивания.

Реклама

Новости партнеров