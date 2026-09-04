Огурцы и кабачки еще могут дать урожай: чем подкормить растения в конце сезона

Огурцы и кабачки

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К концу лета огурцы и кабачки нередко выглядят так, будто сезон для них уже закончился. Листья стареют, цветов становится меньше, а новые плоды практически перестают появляться. Однако в благоприятную погоду здоровые растения еще способны продолжать расти и плодоносить до похолодания.

В этот период важно не перегружать кусты лишним уходом, а поддержать их поливом и питанием. Один из домашних вариантов подкормки, используемый для огурцов и кабачков в конце сезона, готовят с борной кислотой и йодом.

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Почему в конце лета появляются новые завязи

Уменьшение количества плодов в августе не всегда означает, что растение окончательно завершило плодоношение. На образование женских цветков и завязей у тыквенных влияют температура, освещение, снабжение водой и питательными веществами. Избыток азота, напротив, может направить силы растения на наращивание листьев и побегов вместо плодов.

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Если кусты остаются здоровыми, а погода благоприятна, в конце сезона они могут снова начать цвести и образовывать молодые плоды. Потому старые растения не обязательно сразу убирать с грядки.

Как приготовить подкормку для кабачков и огурцов

Для раствора понадобится 2 г борной кислоты, 10 л воды и 30 капель йода.

Сначала борную кислоту нужно отдельно растворить в стакане очень горячей воды. Затем концентрированный раствор вливают в ведро с водой, доводя общий объем до 10 л, а в конце добавляют 30 капель йода и перемешивают.

Готовить раствор сразу в холодной воде неудобно, поскольку борная кислота в ней растворяется гораздо хуже.

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Как правильно полить растения

Перед подкормкой землю на грядке нужно увлажнить. Готовый раствор вносят уже по влажной почве, а не под сухие корни. На один куст в рецепте предусмотрено примерно 1 л готовой смеси.

К примеру, 10 л хватит примерно на 10 кустов. Если растений меньше, количество раствора можно соответственно уменьшить, сохраняя те же пропорции компонентов.

Можно ли возделывать огурцы

Такую же подкормку используют и для огурцов. В начальном рецепте раствор предлагают не только вносить под корень, но и применять для обработки листьев огурцов и кабачков.

Однако важно помнить, что появление новых плодов зависит не от одной подкормки. Если растениям не хватает влаги, они болеют, сильно повреждены вредителями или уже страдают холодными ночами, сам раствор не будет гарантировать восстановление плодоношения.

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Не переусердствуйте с азотными удобрениями

Желание «оживить» старые кусты может подтолкнуть к обильному внесению азотных удобрений. Однако в конце плодоношения это не всегда приносит желаемый результат.

Для огурцов, кабачков и других тыквенных излишек азота может стимулировать прежде всего развитие побегов и листьев и задерживать образование плодов. Поэтому подкармливать растения без учета их состояния по принципу «чем больше, тем лучше» не стоит.

Когда подкормка уже не поможет

Продолжать уход имеет смысл, прежде всего, за здоровыми растениями, которые еще имеют жизнеспособные листья, цветы или молодые завязи. При благоприятных условиях они способны продолжить плодоношение в конце лета и начале осени.

Если же куст сильно поражен болезнью, почти полностью засох или поврежден холодом, подкормка не вернет его в прежнее состояние. Поэтому сначала следует оценить растение, а уже потом решать, есть ли смысл пытаться продлить его плодоношение.

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