Огурцы.

Реклама

Огурцы могут давать хороший урожай, но только при правильном и надлежащем уходе. Поскольку они имеют поверхностную корневую систему, то особенно чувствительны к сухой почве и резким колебаниям температуры.

Что поможет улучшить рост и урожайность овоща на грядке, сообщил ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Огородники объясняют, когда почва быстро нагревается и быстро теряет влагу, огурцы растут менее эффективно, а их урожайность может значительно снизиться.

Реклама

Поддерживать стабильное состояние земли на грядке помогает мульчирование. Слой мульчи, разбросанный вокруг саженцев, уменьшает испарение воды, защищает корни от перегрева и охлаждения, а также уменьшает потребность в частом поливе.

Кроме того, мульчирование ограничивает рост сорняков, конкурирующих с огурцами за воду и питательные вещества, а также защищает листья и плоды от контакта с влажной почвой, уменьшая риск грибковых заболеваний и развития патогенов.

Как лучше мульчировать огурцы

Популярно использование с ушеной травы после скашивания. Она постепенно разлагается и обогащает почву азотом. Важно, чтобы трава была сухой, потому что свежая может начать гнить и вредить растениям.

Еще одним хорошим решением станет компост. Он обладает двойным эффектом: защищает почву и обеспечивает огурцы ценными питательными веществами. Лучше всего распределить слой толщиной в несколько сантиметров.

Реклама

Черное агроволокно или садовую плёнку часто используют для крупных культур. Это обеспечивает эффективную борьбу с сорняками и помогает почве быстрее прогреваться, ускоряя рост растений.

Делая мульчирование, следует помнить несколько правил. Прежде всего следует тщательно прополоть грядку и хорошо полить растение. Затем следует разложить материал вокруг рассады, оставляя несколько сантиметров пространства у самого основания стебля. Это важно, поскольку слишком плотное нанесение мульчи может способствовать гниению.

В случае с органическими материалами, слой необходимо время от времени пополнять. Особенно после сильных осадков или в периоды быстрого роста.

Напомним, ранее мы писали о том, чем полить огурцы, чтобы плодоносили до осени.

Реклама

Новости партнеров