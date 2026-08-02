Огурцы не будут желтеть и будут обильно плодоносить до глубокой осени: полейте домашним раствором

Как продлить плодоношение огурцов / © pexels.com

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Многие огородники замечают, что в последний месяц лета огурцы начинают терять силы: листья желтеют, завязи становятся меньше, а плоды растут медленнее. Однако агрономы отмечают, что часто проблема заключается не в возрасте растения, а в недостатке питательных веществ и истощении почвы. Если вовремя поддержать культуру натуральной подкормкой, она может активно плодоносить вплоть до первых осенних похолоданий. Одним из самых эффективных домашних средств считают настой банановой кожуры. Он содержит много калия, магния и других микроэлементов, необходимых для формирования новых завязей и здоровых плодов.

Почему огурцы начинают желтеть

Пожелтение листьев и плодов может возникать по разным причинам. Чаще виновными становятся нерегулярный полив, резкие перепады температуры, дефицит калия или слишком плотный грунт, плохо пропускающий воздух к корням.

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Также растение постепенно тратит питательные вещества на формирование урожая. Если не пополнять их запас, куст начинает слабеть, а количество плодов быстро сокращается.

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Чем полезен настой банановой кожуры

Банановая кожура является естественным источником калия — одного из важнейших элементов для огурцов. Именно калий:

стимулирует образование новых завязей;

улучшает вкус плодов;

помогает растению легче переносить жару;

укрепляет корневую систему;

снижает риск преждевременного пожелтения листьев.

Кроме калия, в кожуре содержатся кальций, магний и небольшое количество фосфора, которые также оказывают положительное влияние на развитие культуры.

Как приготовить домашний раствор

Для подкормки понадобятся:

кожура от 2-3 спелых бананов;

3 литра теплой воды.

Кожуру нужно нарезать небольшими кусочками, сложить в стеклянную или пластиковую емкость и залить водой. Настой оставляют в теплом месте на 2-3 дня. После этого жидкость процеживают и разбавляют чистой водой в соотношении 1:1.

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Как правильно поливать огурцы

Под каждый взрослый куст достаточно выливать примерно 500-700 мл готового раствора. Проводить подкормку желательно только по влажной почве после обычного полива, чтобы не перегрузить корневую систему.

Повторять процедуру рекомендуют раз в 10–14 дней.

Что еще поможет продлить плодоношение

Даже лучшая подкормка будет менее эффективной, если не соблюдать основные правила ухода.

Агрономы советуют:

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поливать огурцы только теплой водой;

регулярно собирать созревшие плоды, не оставляя их перерастать;

удалять пожелтевшие и поврежденные листья;

рыхлить почву после полива;

мульчировать грядки, чтобы дольше сохранялась влага.

Такие простые действия помогают растению направлять силы на формирование новых огурцов, а не на поддержку старых побегов.

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