Огурцы оживут, зазеленеют и будут родить до самых морозов: сделайте это в августе
Есть очень простое, но крайне эффективное средство, помогающее сохранить огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни крепкими и здоровыми. Если обработать культуры этим раствором в конце лета, они не только оживут, но и обильно будут плодоносить до первых заморозков.
В августе огурцы и другие тыквенные культуры страдают от пероноспороза — ложной мучнистой росы. Это грибковая инфекция, особенно активно поражающая растения в конце лета, когда ночи становятся прохладными, а влажность воздуха повышается. На листьях появляются быстро темнеющие желтые пятна и культура может погибнуть. Если не принять меры, урожай будет потерян. Это заболевание может распространиться за 2 дня, особенно во влажную погоду, оно снижает фотосинтез и останавливает рост плодов.
Почему обычные подкормки не помогают от пероноспороза
Многие огородники ошибочно полагают, что желтизна листьев — это нехватка азота или других микроэлементов. Они усиливают подкормку, особенно органикой и гуматами, что только усугубляет ситуацию, потому что избыток азота стимулирует размножение грибков, а не лечит растение.
Фунгициды дают результат, но они слишком токсичные и дорогостоящие. В этом случае медно-молочный раствор — это идеальный вариант. Опытные хозяева и профессиональные агрономы рекомендуют пользоваться именно таким способом, чтобы спасти огородные культуры от грибка.
Как приготовить медно-молочный раствор
Ингредиенты на 10 л воды:
1 л коровьего молока;
1 ч. ложка медного купороса, предварительно растворенного в теплой воде;
1 ч. ложка жидкого мыла или натертого для лучшего прилипания.
Способ приготовления средства.
В ведре смешайте молоко с чистой водой.
Отдельно растворите медный купорос в стакане теплой воды.
Залейте купоросовую жидкость в молочную воду, хорошо перемешайте.
Добавьте мыло, тщательно перемешайте до полного растворения составляющих.
Опрыскивайте огурцы и другие растения утром или вечером во избежание ожогов листьев. Повторяйте обработку каждые 10 дней до полного исчезновения симптомов. Этот раствор не только уничтожает грибки, но и укрепляет иммунитет растения благодаря белкам в составе молока.