Огурцы оживут, зазеленеют и будут родить до самых морозов: сделайте это в августе

Что делать, если желтеют листья огурцов / © Фото из открытых источников

В августе огурцы и другие тыквенные культуры страдают от пероноспороза — ложной мучнистой росы. Это грибковая инфекция, особенно активно поражающая растения в конце лета, когда ночи становятся прохладными, а влажность воздуха повышается. На листьях появляются быстро темнеющие желтые пятна и культура может погибнуть. Если не принять меры, урожай будет потерян. Это заболевание может распространиться за 2 дня, особенно во влажную погоду, оно снижает фотосинтез и останавливает рост плодов.

Почему обычные подкормки не помогают от пероноспороза

Многие огородники ошибочно полагают, что желтизна листьев — это нехватка азота или других микроэлементов. Они усиливают подкормку, особенно органикой и гуматами, что только усугубляет ситуацию, потому что избыток азота стимулирует размножение грибков, а не лечит растение.

Фунгициды дают результат, но они слишком токсичные и дорогостоящие. В этом случае медно-молочный раствор — это идеальный вариант. Опытные хозяева и профессиональные агрономы рекомендуют пользоваться именно таким способом, чтобы спасти огородные культуры от грибка.

Как приготовить медно-молочный раствор

Ингредиенты на 10 л воды:

1 л коровьего молока;

1 ч. ложка медного купороса, предварительно растворенного в теплой воде;

1 ч. ложка жидкого мыла или натертого для лучшего прилипания.

Способ приготовления средства.

В ведре смешайте молоко с чистой водой. Отдельно растворите медный купорос в стакане теплой воды. Залейте купоросовую жидкость в молочную воду, хорошо перемешайте. Добавьте мыло, тщательно перемешайте до полного растворения составляющих.

Опрыскивайте огурцы и другие растения утром или вечером во избежание ожогов листьев. Повторяйте обработку каждые 10 дней до полного исчезновения симптомов. Этот раствор не только уничтожает грибки, но и укрепляет иммунитет растения благодаря белкам в составе молока.