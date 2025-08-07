ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
321
Время на прочтение
2 мин

Огурцы оживут, зазеленеют и будут родить до самых морозов: сделайте это в августе

Есть очень простое, но крайне эффективное средство, помогающее сохранить огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни крепкими и здоровыми. Если обработать культуры этим раствором в конце лета, они не только оживут, но и обильно будут плодоносить до первых заморозков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать, если желтеют листья огурцов

Что делать, если желтеют листья огурцов / © Фото из открытых источников

В августе огурцы и другие тыквенные культуры страдают от пероноспороза — ложной мучнистой росы. Это грибковая инфекция, особенно активно поражающая растения в конце лета, когда ночи становятся прохладными, а влажность воздуха повышается. На листьях появляются быстро темнеющие желтые пятна и культура может погибнуть. Если не принять меры, урожай будет потерян. Это заболевание может распространиться за 2 дня, особенно во влажную погоду, оно снижает фотосинтез и останавливает рост плодов.

Почему обычные подкормки не помогают от пероноспороза

Многие огородники ошибочно полагают, что желтизна листьев — это нехватка азота или других микроэлементов. Они усиливают подкормку, особенно органикой и гуматами, что только усугубляет ситуацию, потому что избыток азота стимулирует размножение грибков, а не лечит растение.

Фунгициды дают результат, но они слишком токсичные и дорогостоящие. В этом случае медно-молочный раствор — это идеальный вариант. Опытные хозяева и профессиональные агрономы рекомендуют пользоваться именно таким способом, чтобы спасти огородные культуры от грибка.

Как приготовить медно-молочный раствор

Ингредиенты на 10 л воды:

  • 1 л коровьего молока;

  • 1 ч. ложка медного купороса, предварительно растворенного в теплой воде;

  • 1 ч. ложка жидкого мыла или натертого для лучшего прилипания.

Способ приготовления средства.

  1. В ведре смешайте молоко с чистой водой.

  2. Отдельно растворите медный купорос в стакане теплой воды.

  3. Залейте купоросовую жидкость в молочную воду, хорошо перемешайте.

  4. Добавьте мыло, тщательно перемешайте до полного растворения составляющих.

Опрыскивайте огурцы и другие растения утром или вечером во избежание ожогов листьев. Повторяйте обработку каждые 10 дней до полного исчезновения симптомов. Этот раствор не только уничтожает грибки, но и укрепляет иммунитет растения благодаря белкам в составе молока.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie