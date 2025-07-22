Огурцы пусты внутри: чем подкормить, что делать, если растение цветет, но не дает урожай

Что делать, если огурец пустоцвет / © unsplash.com

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У большинства сортов огурцов формируются мужские цветы — и это абсолютно нормально. Исключение — партенокарпические гибриды. В этих цветах содержится пыльца, которая необходима для того, чтобы “оплодотворить” женские цветы. Опыление производится насекомыми и пчелами. Однако, когда растение выпускает слишком много мужских цветов, это приводит к дисбалансу и маленькому урожаю. Более того, пустоцветы “съедают” ресурсы огурцов, которые могли бы пойти на завязь плодов.

Что делать, если огурец испускает много пустоцветов

Огородники, чтобы стимулировать огурцы формировать завязи, прищипывают верхушку растения. Этот метод использовался еще нашими дедушками и бабушками, поэтому он проверен годами.

Важно сделать прищипывание вовремя оптимально, когда на огурцах уже появилось 3-5 настоящих листочков.

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Благодаря прищипыванию рост растения словно “перезагружается”. Куст перестает тянуться вверх, а боковые побеги начинают активно развиваться. А именно на них обычно формируются женские цветы.

Почему могут появляться пустоцветы

Иногда пустоцветы начинают появляться в большом количестве, когда вы слишком часто подпитываете растение азотом. Тогда огурцы наращивают зелень, забывая о цветах. Когда начинается этап формирования настоящих листьев, огородники советуют переходить на фосфорно-калийные удобрения, помогающие завязи.

Частой проблемой есть и недостаток света. Если ваши огурцы растут в тени, они начинают формировать большее количество мужских цветов. Идеально, если между растениями будет не менее 30-40 см расстояния, выбирайте также хорошо освещенные грядки.

Еще один стрессовый фактор — высокая температура. Если сильная жара стоит, грядки необходимо притенять, чтобы растение не сгорало. Ведь жара тоже оказывает влияние на формирование мужских и женских цветов.

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