Огурцы растут как безумные: простой трюк с дрожжами, дает рекордный урожай

Огурцы / © pexels.com

Реклама

Июнь считается одним из самых важных месяцев для выращивания огурцов. Именно в этот период растения активно наращивают зеленую массу, формируют завязи и нуждаются в дополнительном питании. Опытные овощеводы утверждают, что улучшить рост и урожайность может обычный дрожжевой раствор.

Об этом говорится в материале Коbieta.

Почему дрожжи полезны для огурцов

Дрожжи содержат витамины группы В, аминокислоты, ферменты и микроэлементы, положительно влияющие на развитие растений.

Реклама

После такой подкормки в почве активизируются полезные микроорганизмы. Они помогают огурцам лучше усваивать азот и другие питательные вещества, что способствует укреплению корневой системы и формированию большего количества плодов.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления удобрения понадобится:

100 г свежих дрожжей или пакетик сухих;

10 литров теплой воды;

2-3 столовых ложки сахара.

Сначала дрожжи нужно растворить в небольшом количестве теплой воды и добавить сахар. Смесь оставляют примерно на два часа для активации брожения.

После этого закваску разводят в 10 литрах воды и используют для полива под корень. Попадание раствора в листья желательно избегать.

Реклама

Подкормку рекомендуют повторять каждые две-три недели в течение сезона.

Как еще ухаживать за огурцами в июне

Для хорошего урожая важна не только подкормка, но и правильный уход.

Огурцы нуждаются в регулярном поливе, особенно во время жары. Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды. Лучше всего поливать растения утром или вечером теплой водой.

Также следует регулярно осматривать листья на наличие тли, паутинного клеща и других вредителей. При необходимости можно использовать натуральные средства защиты, например, настой чеснока или раствор калийного мыла.

Реклама

Когда ждать результата

По словам огородников, правильная подкормка и регулярный уход помогают огурцам активнее расти, лучше плодоносить и формировать крепкие, сочные плоды. Особенно эффективным дрожжевое удобрение считается именно в июне, когда растения входят в фазу активного развития.

Новости партнеров