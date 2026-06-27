Огурцы стали горькими: какую ошибку вы могли совершить на грядке

Огурцы / © pexels.com

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Горькие огурцы – одна из самых неприятных летних проблем на огороде. Снаружи плод может смотреться обычным, но вкус оказывается резким и противным. Чаще огурцы горчат не из-за сорта, а из-за стресса: нерегулярный полив, жару, холодную воду, перепады температуры или недостаток питания. Если вовремя изменить уход, следующие плоды могут быть вкуснее.

ТСН.ua рассказывает о причинах и как с ними бороться.

Почему огурцы становятся горькими

Горечь в огурцах появляется из-за веществ, которые растение производит в ответ на стресс. Если огурцам не хватает воды, они перегреваются, растут в холоде или резко изменяются условия, плоды могут становиться горькими.

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Чаще горчит кожура и часть огурца у плодоножки. Но если растение долго находилось в стрессе, неприятный вкус может ощущаться во всем плоде.

1. Нерегулярный полив

Одна из главных причин горечи – неправильный полив. Огурцы любят стабильную влагу, а не резкие перепады: несколько дней сухо, а потом много воды сразу.

Если почва пересыхает, растение не может нормально питать плоды. Поэтому огурцы растут медленнее, деформируются или становятся горькими.

В жару огурцы лучше поливать регулярно, но не превращать грядку в болото. Вода должна доходить до корней, а не только смачивать верхний слой земли.

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2. Полив холодной водой

Огурцы очень чувствительны к температуре воды. Если поливать их холодной водой из шланга, колодца или скважины, корни получают стресс. Из-за этого растение слабеет, а плоды могут приобретать горький вкус.

Лучше использовать отстоянную воду, которая успела нагреться. Удобнее всего набирать ее в бочку или другую емкость заранее.

3. Сильная жара

В жару огурцы часто горчат из-за перегрева и недостатка влаги. Особенно это заметно, если грядка расположена на открытом солнце, а почва быстро пересыхает.

В такие дни помогает мульчирование. Скошенная трава, солома или другой слой мульчи удерживает влагу в почве и защищает корни от перегрева.

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Если огурцы растут в теплице, важно регулярно ее проветривать. В закрытом пространстве температура может быстро подниматься и растения начинают страдать.

4. Холодные ночи и перепады температуры

Огурцы не любят резкие перепады температуры. Если днем жарко, а ночью холодно, растение получает стресс. Это может повлиять и на рост и вкус плодов.

В открытом грунте во время холодных ночей огурцы можно временно накрывать агроволокном. В теплице следует избегать резких сквозняков и следить, чтобы растения не переохлаждались.

5. Недостает питание

Когда огурцы активно растут и плодоносят, им нужно много питательных веществ. Если почва бедная, растение слабеет, а плоды могут становиться мелкими, кривыми или горькими.

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Для подкормки можно использовать комплексные удобрения для огурцов или овощных культур. Важно не превышать дозировку: избыток удобрений тоже может стать стрессом для растения.

6. Огурцы переросли

Иногда горечь появляется в плодах, слишком долго остававшихся на кусте. Переросшие огурцы чаще имеют более грубую кожуру, крупные семена и менее приятный вкус.

Чтобы этого не было, огурцы лучше собирать регулярно. Частая уборка также стимулирует растение формировать новые плоды.

7. Неудачный сорт

Некоторые сорта огурцов больше подвержены горечи, особенно если условия выращивания неидеальны. Современные гибриды часто имеют меньшую склонность к горькому вкусу, но даже они могут горчить из-за стресса.

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Если проблема повторяется каждый год, следует в следующем сезоне попробовать другой сорт или гибрид, более устойчивый к горечи.

Можно ли убрать горечь с уже сорванных огурцов

Полностью убрать горечь из огурцов не всегда удается. Но иногда помогает очистить кожуру и срезать часть у плодоножки – именно там горечь часто самая сильная.

Если огурцы не очень горькие, их можно использовать для салатов с яркой заправкой, окрошками или малосольными огурцами. Но если вкус резок и неприятн, лучше не портить блюдо.

Что сделать на грядке, чтобы последующие огурцы не горчили

Сначала проверьте полив. Почва не должна пересыхать надолго, особенно во время цветения и плодоношения. Поливайте огурцы теплой водой утром или вечером.

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Затем обратите внимание на температуру. В жару замульчуйте грядку, а теплицу регулярно проветривайте. Если ночи прохладные, временно защищайте растения агроволокном.

Также не забывайте регулярно собирать плоды и не оставлять на кусте переросшие огурцы.

Чего не стоит делать

Не следует заливать огурцы большим количеством воды после нескольких дней засухи. Резкий перепад влажности может еще больше навредить растению.

Не поливайте огурцы ледяной водой и не ждите, пока листья начнут увядать. Лучше поддерживать стабильную влажность почвы.

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Также не нужно сразу давать много удобрений. Если причина горечи в жаре или пересыхании, чрезмерная подкормка проблему не решит.

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