Охлаждение с риском для жизни: эксперты предупредили об опасности популярного трюка с вентилятором

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С наступлением летней жары вентилятор становится самым популярным и доступным средством спасения в тысячах украинских домов. Однако специалисты предупреждают: попытка охладить комнату подручными средствами может обернуться серьезными проблемами.

О пишет femcafe.hu.

Одним из самых распространенных методов Сети является совет ставить перед включенным вентилятором глубокие миски со льдом или замороженные бутылки с водой.

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Эксперты отмечают, что подобные эксперименты способны существенно ухудшить микроклимат в помещении. Испаряющаяся от таяния льда вода под действием сильного воздушного потока стремительно повышает уровень влажности в комнате.

В условиях высокой температуры это создает эффект «тропического болота» или бани. Вместо желаемого облегчения человек получает тяжелый, удушающий воздух, которые непосредственно влияет на сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

Кроме вреда для здоровья, домашний кондиционер несет прямую угрозу для имущества. Размещение открытых емкостей с жидкостью в непосредственной близости к работающему электрическому прибору является грубым нарушением правил безопасности.

Микроскопические капли воды или образующийся на бутылках со льдом конденсат могут попасть на мотор или внутренние контакты вентилятора, что неизбежно приведет к выходу техники из строя или даже к возгоранию проводки.

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Как защитить себя в жару безопасно

Аналитики призывают украинцев относиться к любым советам в интернете с большой долей скепсиса. Безопасность и эффективность охлаждения комнаты зависят от многих факторов, которые часто игнорируют авторы вирусных видео.

«На безопасность любого способа охлаждения влияют качество воздуха в доме, уровень влажности и состояние электрических приборов. Поэтому к популярным интернет-советам следует относиться критически, даже если на первый взгляд они кажутся вполне безопасными», — резюмируют эксперты.

Для безопасного охлаждения специалисты рекомендуют использовать проветривание в ночные часы, плотные светоотражающие шторы днем и регулярную влажную уборку, но без экспериментов с подключенными к сети приборами.

Напомним, в жаркую погоду молоко может поддерживать гидратацию более эффективно, чем обычная вода. Врач Наташа Фернандо объяснила, что благодаря содержанию сахара, белка, жира и натрия молоко замедляет опорожнение желудка, дольше удерживает жидкость в организме и помогает восстанавливать водный баланс. Хорошим выбором также является соевое молоко. Кроме того, для гидратации полезны кокосовая вода, огуречный сок, арбуз и огурец.

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