Оказывается, мы часто делаем неправильно: ошибки при внесении золы в почву

Зола – ценное удобрение, но часто огородники и садоводы вносят его неправильно, что только вредит растениям на участке.

В первую очередь, говорят специалисты, мало кто задумывается о составе золы. Тем более, нужно учитывать тот факт, что на каждом участке почва разная, а потому она может и не нуждаться в такой подкормке.

Зола может содержать разные вещества и питательные элементы, в зависимости от того, что именно послужило продуктом сгорания. Например, зола после подсолнечника, гречихи и ели богата калием. А в сосне больше кальция. И эта разница принципиальна, ведь эти два удобрения нужны разным растениям.

Зола из этих продуктов может служить и как мелиорант (т.е. для лужения кислой почвы), так и для подкормки. Следует отметить, что не каждой земле нужно олуживание, ведь она может и не быть кислой. Более того, подкармливать золой, к примеру, картофель вообще не рекомендуется. Хотя этот овощ и любит удобрения на основе калия, он плохо растет в луженых почвах. Из-за этого часто возникает грибковая болезнь – парша.

Щелочная почва тоже не любит томан. А клубнике требуется более слабокислая реакция земли. Так же как и бахчевым (арбузы, тыквы, дыни), баклажанам, кабачкам, дайкону, редьке, редиске. Все это любители слабокислой почвы.

Что советуют делать эксперты? Важно сначала узнать, какая именно почва на вашем участке — кислая или щелочная. И потом подкармливать золой только те культуры, которым такое удобрение подходит.

Еще одна ошибка заключается в количестве золы, которая нужна растениям. Различные культуры отличаются стойкостью к содержанию минеральных солей в почве. К примеру, сладкий перец считается очень устойчивым, а потому ему нужна низкая концентрация. Как и баклажан.

Большими "поклонниками" золы считаются огурцы и капуста. Но не стоит превышать нормы внесения. В среднем специалисты советуют остановиться на 100–200 г на 1 кв. метр.

Лучше вносить золу как раствор. На 10 л воды берется 100-200 г и хорошо разбавляется. Так подкормка лучше усваивается растениями.

Также следует запомнить, что золу нельзя смешивать с кислыми удобрениями (перегной, навоз). В общем, специалисты советуют не смешивать этот продукт с фосфором, потому что тогда он превращается в фосфат кальция, который корням недоступен. Не разрешается смешивание золы с азотными удобрениями в аммонийной форме (амморфоска, нитрофоска) и аммиачной селитрой. В таком случае происходит испарение азота с парами аммиака. Поэтому если вы собираетесь вносить такие удобрения, нужно подождать от 10 до 14 дней после золы.

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