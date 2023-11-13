Оказывается, мы готовили картофельное пюре не правильно — эксперт предупреждает о серьезных ошибках

Эксперт по приготовлению вкусной еды поделилась, как варить пюре из картофеля, чтобы оно было идеальным. Также она раскрыла топовые ошибки, которые совершают почти все.

Об этом пишет британское издание Mirror. В британской диете обычный картофель является одним из самых главных продуктов, особенно часто из него готовят пюре. Картофельное пюре отлично подходит к разным блюдам, но, оказывается, многие готовят его не правильно.

Мэри-Фрэнсис Хек работает на испытательной кухне Bon Appetit. Она поделилась своими советами, как варить пюре из картофеля, которое будет очень вкусным. Некоторые из них действительно могут удивить.

Первый совет состоит в том, чтобы использовать более одного сорта картофеля во время приготовления блюда. Хотя, по словам Хек, это может показаться не нужным, но разные сорта помогают значительно улучшить текстуру будущего пюре.

Не забудьте также тщательно вымыть плоды. Конечно, никому не нужны частицы грязи в блюде. Также для варки картофеля не следует использовать кипяток. Основная уловка состоит в том, чтобы засыпать очищенные клубни в холодную воду, затем включить средний огонь, чтобы блюдо равномерно нагрелось.

Идеальное картофельное пюре: как готовить / Фото: pixabay.com

Еще один важный совет от Мэри-Фрэнсис – щедро приправляйте картошку. В воду следует добавить много соли, когда плоды впитают в себя приправу, они станут гораздо вкуснее. Следует поддерживать стабильную температуру, если сильно увеличить огонь, картофель может развариться и стать водянистым.

Убедитесь, что вы тщательно слили всю воду после сварки картофеля. Только после этого начинайте ее перетирать. Перед добавлением молока его лучше подогреть. Тогда пюре получится совершенно гладким и теплым. А вот сливочное масло должно быть холодным. Лучше взять его прямо из холодильника, чтобы оно постепенно растаяло в пюре.

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