Оказывается, рыбу нужно хранить в морозилке именно так, тогда она будет невероятно вкусной

Как правильно замораживать рыбу и сколько ее можно держать в морозильнике, чтобы не испортить ее вкус.

Сейчас наверняка все запасаются к новогодним и рождественским праздникам. А рыба – одно из самых главных блюд украинского праздничного стола. И ее нужно правильно замораживать и хранить, чтобы она была такой же вкусной, как и только что выловленная. Рассказываем, на какой срок можно замораживать рыбу, как это правильно делать, чтобы в праздники лакомиться вкусными рыбными блюдами.

Как правильно замораживать рыбу

Если вы заранее приобрели свежую рыбу к праздникам, то ее следует правильно замораживать. Чтобы карп, форель или любая другая рыба оставалась вкусной даже после размораживания.

Перед тем, как положить рыбу в морозильную камеру, нужно ее почистить от чешуи и внутренностей. Затем хорошо промыть холодной водой и высушить бумажным полотенцем.

Рыбу перед хранением можно нарезать на порционные куски, но это не обязательно. Важно помнить, что рыбу можно хранить в морозильной камере не больше трех месяцев.

Как правильно размораживать рыбу

Чтобы правильно разморозить рыбу, это нужно делать медленно. Можно положить в раковину, чтобы она размораживалась при комнатной температуре.

Не стоит пользоваться духовкой или микроволновкой для размораживания, поскольку тогда продукт теряет свои вкусовые качества. Также не следует забывать, что размороженную рыбу нужно съесть в течение 24 часов.

Можно ли замораживать жареную или запеченную рыбу

Да, рыбу можно заморозить даже после приготовления – запекания или жарки. Чтобы не испортить ее вкус, нужно придерживаться простых рекомендаций.

Сначала дождитесь, пока рыба полностью остынет, затем разделите ее на порционные куски. Это необходимо для того, чтобы разморозить столько продукта, сколько вы хотите съесть.

Для хранения в морозильнике рыбу нужно упаковать в пищевую фольгу или специальный пакет. Продукт должен быть упакован плотно. Если внутрь пакета попадет воздух, на рыбе появятся кристаллы льда. Это может испортить ее вкус.

Читайте также:

Идеальное сочетание: какие специи лучше всего подходят для рыбы, мяса и птицы.

Как правильно выбирать молотый кофе, чтобы напиток бодрил, имел насыщенный вкус и аромат

Какие специи испортят любой суп: никогда не добавляйте их в блюдо