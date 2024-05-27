Оказывается, украинцы не тем закусывали пиво: итальянский шеф-повар рассказал чем лучше

Итальянский шеф-повар Марко Черветти посоветовал украинцам лучшие закуски к каждому сорту пива. Кстати, напиток всегда лучше наливать во влажный и холодный бокал для полного раскрытия вкуса.

Светлое кислое пиво не пенится, оно достаточно легкое, поэтому лучше всего подходит для ужина. Его шеф-повар советует закусывать несоленой рыбой. Вообще, как говорит Марко Черветти, во что бы то ни стало соленое к пиву — плохая идея. Дело в том, что соль задерживает в организме влагу, чем провоцирует отеки. Можете выбрать слегка прокопченное филе (окунь и т.п.). Остерегайтесь блюд из фритюра.

Эль – это традиционный вид английского пива. Его производят с помощью верхнего, теплого брожения. Напиток выходит насыщенный, сладкий, с фруктовыми нотками. Исторически такое пиво было сварено без хмеля. Обычно содержит содержание спирта от 5 до 6,5%. С элем лучше всего наслаждаются острые мясные снеки или мясное барбекю. А для веганов Марко предлагает острое и сладковатое блюдо с кальмарами и чили.

Лагерь хорошо пенится, его изготовляют путем низового брожения с последующей ферментацией при низкой температуре. В настоящее время это один из наиболее распространенных сортов пива (в мировом потреблении доля составляет 80%). К этому пиву идеальную закуску придумали чехи — это маринованный мягкий сыр. К нему часто добавляют растительное масло, разнообразные приправы, пряности, например, чили. Затем сыр выдерживают три недели, а перед самой подачей еще и добавляют жареный лук. Чаще всего из сыров используют камамбер или бри.

Темное пиво, как черный ирландский "Стаут", который готовится с использованием солода и прокаливания ячменного зерна, закусывают сладкими десертами. Идеально к этому сорту пива подходит "Тирамису" или торт "Моцарт". Это, как говорит шеф-повар, настоящая классика вкуса.

Солодово-пшеничное нефильтрованное пиво является немецким традиционным вариантом напитка, оно может быть несколько похожим на бельгийский бланш с кориандром и цитринами. Для такого пива идеальны морепродукты, в частности, отварные кальмары, устрицы, креветки в сладко-остром соусе.

По словам Марка Черветти, именно из-за неправильного сочетания пива и закусывания растет "пивной живот". Однако дополнительно нужно учитывать, что хмель в пиве содержит фитоэстрогены, которые являются растительными аналогами женских половых гормонов. К примеру, в день в организме здоровой дамы делается 0,3-0,7 мг эстрогена, а в 1 литре пива действенная концентрация дамского гормона может достигать 0,15 мг в пересчете на эстроген.

Читайте также: