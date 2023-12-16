Оказывается, все не просто так: почему колбасу режут наискосок

Колбаса – универсальный продукт, который едят каждый день и покупают на праздничный стол. В мире существует множество колбасных изделий. Но, наверное, немногие задумывались, почему колбасу режут наискосок?

Или это какая-то традиция, которая не несет особого смысла, или важный нюанс, на который стоит обратить внимание? На самом деле все достаточно просто.

Существует шутливая легенда, по которой один венский мясник однажды случайно нарезал колбасу за прилавком своего магазина под углом. Дело в том, что утром он встал с кровати и заметил, что в одном из его ботинок завелась мышь. Поэтому он пошел на работу с одной босой ногой. Из-за этого неудобства мясник не мог сосредоточиться.

Позже оказалось, что нарезанная наискосок колбаса выглядит более привлекательно, чем так, которую он раньше нарезал ровными ломтиками. С того времени в магазине начали нарезать продукт только так.

Конечно, это только интересная история. На самом деле колбасу нарезают наискосок потому, что это технологическая необходимость. При термической обработке мяса его структура изменяется, волокна становятся более жесткими и плотными. Если резать колбасу вдоль волокон, они будут оказывать серьезное сопротивление. А вот когда вы режете поперек, мясо легче разделяется на отдельные ломтики.

Как правильно отрезать колбасу / Фото: Pexels

Кроме того, за нарезку наискосок кобаса не развалится на части и не потеряет свою форму.

Специалисты также утверждают, что нарезанная под углом 35-45 градусов колбаса имеет большую плоскость, поэтому срез имеет более привлекательный вид. Так витрина с продуктом привлекает внимание покупателей. А еще благодаря косому срезу можно лучше оценить качество товара, его состав.

Дополнительно создается эффект, будто колбаса больше, чем есть на самом деле. Еще для одного бутерброда хватит 1-2 ломтиков, нарезанных наискосок. А если резать ровно, придется тратить больше.

Некоторые кулинарные блоги утверждают, что нарезанные под углом продукты вкусятся лучше, благодаря большей площади столкновения с полостью рта. Более того, это один из способов экономии. Тонкие ломтики под углом позволяют "растянуть" удовольствие от колбасы подольше.