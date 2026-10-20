Окна больше не будут мокрыми: 4 простых способа избавиться от конденсата без осушителя воздуха

Конденсат на окнах — как избавиться от него без осушителя воздуха

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С наступлением холодов на окнах всё чаще появляется конденсат. Со временем избыток влаги может привести к появлению сырости и плесени, которые способны повредить имущество и негативно повлиять на здоровье.

Впрочем, уменьшить образование конденсата можно и без дорогого осушителя воздуха. Эксперты по уходу за домом рассказали изданию Express, какие простые способы помогут справиться с этой проблемой.

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Проветривайте дом даже в холодную погоду

Один из самых доступных способов борьбы с конденсатом — регулярное проветривание. Как пояснила директор по маркетингу компании Anglian Home Improvements Рэйчел Манби, достаточно ежедневно открывать несколько окон на 10–15 минут.

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По её словам, даже кратковременное проветривание помогает заменить влажный воздух в помещении на более свежий и сухой. Дополнительно циркуляцию воздуха могут обеспечивать вентиляционные отверстия в окнах.

Генеральный директор клининговой компании The Ready Maids Виктория Гибберт также советует открывать окна примерно на 10 минут сразу после душа, приготовления пищи или сушки одежды в помещении.

Она пояснила, что главное — вывести влажный воздух до того, как он начнёт оседать на холодных поверхностях. Такое кратковременное проветривание помогает уменьшить накопление влаги без значительных потерь тепла.

Отодвиньте мебель от холодных стен

Еще один способ предотвратить появление конденсата не требует никаких затрат. Директор компании Sanctuary Bathrooms и квалифицированный сантехник Джеймс Робертс рекомендует проверить, насколько близко крупная мебель стоит к наружным стенам.

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По возможности между шкафами, диванами, кроватями и стенами следует оставлять примерно 10 см свободного пространства.

Дело в том, что мебель, плотно прилегающая к холодной стене, препятствует циркуляции тёплого воздуха. Из-за этого за ней может скапливаться влага, а со временем — появляться плесень.

Робертс советует уделить особое внимание ванным комнатам, где влага после душа или ванны может скапливаться за шкафами.

Правильно пользуйтесь вытяжкой

Уменьшить количество влаги в доме также помогает обычная вытяжка. Эксперт по энергетике компании The Solar Co Джордж Пенни пояснил, что лучше всего не бороться с конденсатом после его появления, а предотвращать накопление влажного воздуха.

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Он рекомендует использовать вытяжные вентиляторы во время приготовления пищи и принятия душа, а также оставлять их включенными ещё некоторое время после завершения этих дел.

По словам Пенни, такие вентиляторы обычно потребляют всего 5–10 Вт электроэнергии, тогда как мощность осушителей воздуха может составлять 300–500 Вт.

Менеджер шоурума и эксперт по обустройству дома компании Nôsa Нил Томпсон советует включать вытяжку в ванной как минимум за ппяти минут до душа и оставлять её работать ещё на 30 минут после.

В то же время после душа он рекомендует держать дверь ванной закрытой, а окно или вентиляционное отверстие открыть как минимум на 15 минут. Если окна нет, можно открыть дверь ванной и окна в соседнем помещении, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Оставляйте жалюзи слегка приоткрытыми

Еще один совет касается окон. Технический менеджер компании Luxaflex Саймон Браун рекомендует в холодные месяцы не закрывать жалюзи или ставни на ночь полностью.

По его словам, небольшой зазор позволяет теплому воздуху из комнаты циркулировать у стекла. Благодаря этому температура поверхности окна остается более стабильной, что помогает уменьшить образование конденсата.

Эксперт отмечает, что для этого не обязательно усиленно отапливать весь дом. Достаточно обеспечить циркуляцию теплого воздуха вблизи холодного стекла.

Напомним, что некоторые комнатные растения могут помогать регулировать влажность воздуха. Эксперт назвал семь видов, которые станут дополнительными помощниками в борьбе с конденсатом.

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