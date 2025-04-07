Окна будут чистыми до самой осени: просто натрите их средством из двух ингредиентов

Чем промыть окна, чтобы долго оставались чистыми / © Freepik

Реклама

Мытье окон — довольно непростое дело, потому что их сначала нужно помыть, а потом еще и натереть, чтобы к ним не прилипала грязь. Опытные хозяйки знают, как сделать, чтобы стекло оставалось чистым до самой осени. Все, что нужно для этого, обязательно найдется на вашей кухне. Рассказываем, как помыть окна с помощью подручных средств, чем натереть, чтобы к стеклу не прилипала разная грязь как можно дольше.

Чем лучше мыть окна: подручные средства, которые есть на каждой кухне

Уксус. Смешайте сто грамм уксуса и триста грамм воды, затем перелейте раствор в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на стекло и тщательно протрите. После такой процедуры окна будут чистыми и без разводов. К тому же запах уксуса будет отпугивать насекомых, которые оставляют после себя следы.

Крахмал также отлично справится даже с устаревшей грязью на стекле. После такого мытья не будет разводов. Растворите столовую ложку крахмала в литре теплой воды, нанесите средство на стекло, оставьте, пока оно не высохнет. Затем уберите остатки крахмала со стекла бумажной салфеткой.

Нашатырный спирт. Чтобы помыть окна таким средством, нужно растворить 20 капель нашатырного спирта в пол-литре воды. Протрите приготовленным раствором стекло — от грязи и пятен не останется и следа. Такая жидкость тоже не оставляет разводов на стекле.

Чай. Чайным настоем также хорошо мыть окна. Сделайте чашку крепкого черного чая и добавьте три столовых ложки уксуса. С помощью распылителя нанесите моющее средство на стекло, протрите хорошо тряпкой и смойте жидкость чистой водой. Затем можно натереть стекло газетной бумагой, чтобы не было разводов.

Марганцовка. Для мытья окон подойдет раствор марганцовки. Надо растворить средство в воде, чтобы получился раствор светло-розового цвета. Когда все кристаллы растворятся, натрите этим средством окна.

Чем натереть окна, чтобы сияли чистотой до глубокой осени

Если использовать это средство, окна будут чистыми в течение нескольких месяцев. Все, что нужно для его приготовления, это два простых ингредиента. Следует знать, что перед тем, как натирать окна, их сначала нужно помыть и вытереть насухо. После мытья необходимо убедиться, что на стекле не осталось грязи, разводов и следов от насекомых.

Чтобы приготовить средство, необходимо взять столовую ложку кондиционера для волос и столько же глицерина. Средство можно приобрести в аптеке, оно стоит копейки. Перемешайте компоненты до однородной смеси и нанесите на чистое оконное стекло, равномерно распределяя средство по всей поверхности салфеткой из микрофибры. Тщательно натрите стекло той же микрофиброй, не оставляя разводов. После такой процедуры окна будут сверкать чистотой до самой осени.

Реклама