Окна будут сиять чистотой до самой осени: просто натрите стекло этим копеечным средством

Мытье окон – это дело достаточно хлопотное. Надо не только хорошо помыть их от многомесячной грязи, а еще так натереть, чтобы они оставались чистыми до глубокой осени. Опытные хозяйки знают, чем натереть стекло, чтобы оно сияло целых полгода. Рассказываем, каким копеечным средством нужно натирать окна и как их помыть без разводов, чтобы они оставались чистыми подольше.

Чем натереть окна, чтобы сияли чистотой до самой осени

Это чудо-средство для натирания стекла – кондиционер для волос. Перед тем, как натирать окна, следует их хорошо вымыть и вытереть насухо. После мытья убедитесь, что на стекле не осталось грязи, разводов и следов от насекомых.

Для натирания оконного стекла нужно сделать смесь. В чистую бутылку или любую другую емкость добавьте по одной столовой ложке кондиционера для волос и глицерина. Все тщательно перемешайте до однородной смеси. Возьмите микрофибру или бумажное полотенце и нанесите смесь на оконное стекло, распределив жидкость по всей поверхности. Затем хорошо натрите стекло той же фиброй или полотенцем, не оставляя разводов. Ваши окна после этой обработки будут сиять чистотой до самой осени.

Как помыть окна без разводов с помощью подручных средств

Вода и уксус. Надо смешать 50 г уксуса со стаканом воды, затем перелить смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите моющее средство на окно и хорошо протрите стекло. После такого средства не останется разводов, и насекомые не будут оставлять на стекле следы, потому что уксус будет отпугивать их.

Надо смешать 50 г уксуса со стаканом воды, затем перелить смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите моющее средство на окно и хорошо протрите стекло. После такого средства не останется разводов, и насекомые не будут оставлять на стекле следы, потому что уксус будет отпугивать их. Крахмал. С помощью этого дешевого средства можно хорошо отмыть окна даже от очень устаревшей грязи. Кроме того, оно совершенно не оставляет разводов на стекле. Надо растворить столовую ложку крахмала в литре теплой воды, нанести смесь на стекло и оставить до полного высыхания. После просто протрите остатки средства салфеткой.

С помощью этого дешевого средства можно хорошо отмыть окна даже от очень устаревшей грязи. Кроме того, оно совершенно не оставляет разводов на стекле. Надо растворить столовую ложку крахмала в литре теплой воды, нанести смесь на стекло и оставить до полного высыхания. После просто протрите остатки средства салфеткой. Нашатырный спирт. Чтобы приготовить жидкость для мытья окон, растворите 15 капель нашатырного спирта в поллитра воды. Протрите этим раствором стекло. Такое средство совершенно не оставляет на окнах разводов или пятен.

Чтобы приготовить жидкость для мытья окон, растворите 15 капель нашатырного спирта в поллитра воды. Протрите этим раствором стекло. Такое средство совершенно не оставляет на окнах разводов или пятен. Моющее средство и уксус. Этим раствором очень удобно мыть окна на кухне, он хорошо справится со следами жира и устаревшей грязи. Смешайте поллитра воды, 70 г уксуса и чайную ложку любого средства для мытья посуды. Таким раствором хорошо помойте окно, затем смойте стекло чистой водой и вытрите насухо.

Этим раствором очень удобно мыть окна на кухне, он хорошо справится со следами жира и устаревшей грязи. Смешайте поллитра воды, 70 г уксуса и чайную ложку любого средства для мытья посуды. Таким раствором хорошо помойте окно, затем смойте стекло чистой водой и вытрите насухо. Соль. Это средство подойдет, если стекло не слишком грязное. Для этого следует растворить две столовых ложки соли в стакане теплой воды. Необходимо проверить, что соль растворилась, чтобы не повредить стекло. Таким раствором хорошо натрите стекло и оставьте до полного высыхания.

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