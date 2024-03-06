Окна будут сиять чистотой несколько месяцев: как до блеска вымыть стекло после зимы

Да, после зимы придется изрядно постараться, чтобы окна сияли чистотой. Но опытные хозяйки хорошо знают, как отмыть окна, чтобы к ним не липли грязь, пыль и не оставалось следов от воды. Это очень легко сделать с помощью подручных средств, имеющихся на каждой кухне. Рассказываем, как помыть окна, чтобы они сияли безупречной чистотой несколько месяцев.

Как вымыть окна после зимы, чтобы на них не было следов от грязи и воды

После зимы важно смыть всю грязь и потеки, оставшиеся на окнах. Для мытья лучше взять салфетку из микрофибры, моющее средство, средство для стекла и чистую воду. Сначала нужно хорошо вымыть окна изнутри. Затем следует смыть с рам и окон на улице всю грязь, осевшую за зимний период.

После мытья окон стекло нужно обработать специальным средством и натереть сухой микрофиброй. Ваши окна будут сиять чистотой, и на них не останется разводов или потеков воды. А чтобы они дольше оставались чистыми, их можно помыть подручными средствами, наверняка они есть у вас дома.

Как помыть окна без разводов: стекло будете чистым несколько месяцев

Чтобы избавиться от разводов народными методами, сначала нужно хорошо вымыть их от скопившейся за зиму грязи.

Вода и уксус. Надо смешать 200 г воды и 50 г уксуса. Залейте смесь в пульверизатор и нанесите на чистое стекло. Окно будет оставаться чистым долго, и к стеклу не будут липнуть насекомые.

Надо смешать 200 г воды и 50 г уксуса. Залейте смесь в пульверизатор и нанесите на чистое стекло. Окно будет оставаться чистым долго, и к стеклу не будут липнуть насекомые. Крахмал. Обычный крахмал не оставляет разводов на стекле и хорошо отмывает даже устаревшую грязь на окнах. Надо растворить столовую ложку крахмала в литре теплой воды и нанести смесь на окна, оставить до полного высыхания. Затем остатки смеси сотрите сухой салфеткой.

Обычный крахмал не оставляет разводов на стекле и хорошо отмывает даже устаревшую грязь на окнах. Надо растворить столовую ложку крахмала в литре теплой воды и нанести смесь на окна, оставить до полного высыхания. Затем остатки смеси сотрите сухой салфеткой. Нашатырный спирт. Раствор воды и спирта будет защищать ваши окна от налипания грязи и пыли, а также от следов воды и насекомых. Надо просто добавить 15 капель средства в поллитра воды и протереть смесью сухое стекло.

Раствор воды и спирта будет защищать ваши окна от налипания грязи и пыли, а также от следов воды и насекомых. Надо просто добавить 15 капель средства в поллитра воды и протереть смесью сухое стекло. Соль поможет придать блеск вашим окнам. Добавьте две столовых ложки в стакан теплой воды и обработайте этой смесью чистое стекло. Окна будут оставаться сияющими и чистыми в течение длительного времени.

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