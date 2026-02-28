ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Окна, как хрусталь: неожиданный трюк, который сделает стекло прозрачным и без разводов

Идеально чистые окна без разводов — мечта любой хозяйки, особенно во время генеральной уборки.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Народный способ мытья окон

Народный способ мытья окон / © pexels.com

Существует простой, эффективный и бюджетный народный способ, позволяющий достичь блеска без использования специальной химии.

Рецепт очень легкий: на один литр воды достаточно добавить 5–7 капель обычного аптечного йода. Этим раствором протирают стекло с помощью салфетки или губки, после чего насухо вытирают и полируют бумажным полотенцем.

После такой обработки стекло сияет, а разводы и белый налет не остаются.

Йод не только оказывает воде легкий антисептический эффект, но и помогает поверхности дольше оставаться чистой. Этот метод отлично подходит для мытья окон, зеркал и стеклянных дверей.

