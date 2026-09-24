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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Окна постоянно мокрые: два неожиданных средства помогут бороться с конденсатом

Мокрое стекло и капли воды на подоконнике могут свидетельствовать о избытке влаги в комнате. Чтобы справиться с конденсатом, можно попробовать сразу два простых способа без специального оборудования.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Как избавиться от конденсата на окнах: два домашних способа

Как избавиться от конденсата на окнах: два домашних способа / © unsplash.com

Капли воды на окнах часто появляются именно с наступлением холодов. Причина — избыток влаги в помещении. Если стекла постоянно мокрые, влага может скапливаться также на рамах и стенах, создавая благоприятные условия для появления плесени.

Об этом сообщило издание Interia.

Справиться с конденсатом можно не только с помощью специальных влагопоглотителей. Более простую альтернативу легко найти на кухне — речь идет об обычной соли или пищевой соде.

Достаточно насыпать небольшое количество одного из этих продуктов в тарелку или миску и оставить на подоконнике. Соль и сода будут впитывать лишнюю влагу. Следить нужно за их состоянием: как только содержимое сосуда начнет слеживаться, его следует заменить.

Для самого стекла можно использовать ещё одно необычное средство — пену для бритья. Её тонким слоем наносят на предварительно очищенное и сухое окно, после чего стекло полируют тканью из микрофибры или хлопка. Пена оставляет на поверхности защитный слой, благодаря которому капли воды меньше оседают на стекле.

Однако бороться только с последствиями повышенной влажности недостаточно. Важное значение имеет проветривание: окна рекомендуется ненадолго открывать даже тогда, когда на улице холодно. Особенно это актуально после приготовления пищи, купания, стирки и утром после сна.

Уменьшить количество влаги помогает и включение вытяжки во время приготовления пищи. Вентиляционные отверстия в ванной комнате и на кухне должны оставаться чистыми и открытыми. Кроме того, по возможности не следует сушить мокрое белье на радиаторах в закрытых комнатах, ведь это также повышает влажность воздуха.

Напомним, отопление жилья в холодное время года нередко наносит серьёзный удар по семейному бюджету. Ранее эксперты подсчитали годовые расходы на обогрев дома площадью 150 кв. м и определили абсолютного лидера по уровню экономии.

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