Окна теплые, а денег не потрачено: невероятный трюк, добавляющий +3° в квартире или доме

Простой способ утепления окон / © pexels.com

Иногда для того чтобы получить результат, не требуется сложных или дорогостоящих решений. Напротив, на практике самые простые методы работают лучше всего. Представленный способ обеспечивает стабильное тепло и при этом не требует больших усилий.

Чтобы в квартире стало теплее, совсем не обязательно производить капитальный ремонт. Достаточно перекрыть путь холодному воздуху. Старые деревянные окна, а иногда и новые пластиковые имеют слабые места по периметру рамы. Даже самая тонкая щель работает как маленький холодильник, постоянно “вытягивая” тепло из комнаты.

Мы предлагаем максимально простой метод: понадобятся вата или полоски ткани, немного хозяйственного мыла и вода. Мыло растворяют в теплой воде до густой, клейкой консистенции. Вату или ткань смачивают в растворе и плотно заделывают в щели между рамой и створкой. Мыльный раствор выполняет две функции: фиксирует материал и не пропускает воздух.

После высыхания образуется ровный слой, надежно сохраняющий тепло. При этом поверхность не повреждается: весной утепление легко снимается — достаточно слегка смочить полоски водой, и они отойдут без следов краски или царапин.

После заделки щелей холодный воздух перестает двигаться у окон, а радиаторы начинают работать эффективнее. Температура в комнате выравнивается — разница в несколько градусов кажется незначительной, но зимой это серьезно, особенно учитывая нулевые затраты.

Есть и психологический эффект: когда исчезают сквозняки, помещение ощущается гораздо теплее. Не холодит по ногам, не тянет у подоконника, не возникает желания постоянно подкручивать батареи. Пустяки? Именно из них складывается настоящий комфорт в доме.