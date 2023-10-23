Округляют лицо и старят: эти стрижки нельзя делать женщинам после 45-ти

Эти стрижки беспощадно старят и придают лишние килограммы лицу. Чтобы не попасть в такую передрягу, не стоит их делать. Лучше посоветоваться со специалистами и рассмотреть варианты, которые омолаживают и подчеркивают естественную красоту лица. Рассказываем, какие прически не стоит делать, потому что они давно вышли из моды и прибавляют лишние годы и килограммы.

Стрижка сесон

Какие стрижки нельзя делать женщинам после 45-ти / Фото: pixabay.com

Ее еще называют шапочкой. Эта прическа уже морально устарела, а еще не сможет скрыть возрастные изменения на вашем лице. Напротив, ровный срез челки – гарантия того, что будут заметны изменения овала лица, особенно, если волосы темные. Челка, которая будет нависать над бровями, сделает взгляд тяжелым и подчеркнет морщинки вокруг глаз. А еще сесон округляет лицо, поэтому уже достаточно оснований, чтобы отказаться от этой стрижки после 45-ти.

Такая стрижка подходит молодым женщинам, у которых четкие контуры лица, нет глыб и изменений в линиях профиля. Лучше выбрать вариант стрижки без четких линий, которые не будут «срезать» лицо, а придадут ему игривости.

Стрижка маллет

Какие стрижки нельзя делать женщинам после 45-ти / Фото: pixabay.com

Эта прическа была популярна еще в 80-х. Здесь все сложнее. Вроде бы такая стрижка многослойная, не имеет четких линий и выглядит довольно игриво. Но она может прибавить возрасту даже двадцатилетней девушке, что уж говорить о женщине 45-ти лет. Кроме увеличения количества лет, стрижка придает лишний объем на макушке. В других вариантах стрижек такой объем очень удачен, но не в этом. Поскольку контраст между верхней и нижней частью прически поразителен, поэтому эффект идет в минус. Потому массивная шапочка волос будет подчеркивать любые недостатки кожи и овала. Стрижка маллет тяготит взгляд и расширяет лицо.

Поэтому здесь также лучше предпочесть другую стрижку, например сделать боб или пикси, которые обладают омолаживающим эффектом и придадут лицу свежести.

Прямое каре

Какие стрижки нельзя делать женщинам после 45-ти / Фото: pixabay.com

Уже понятно, что никаких прямых лий, срезающих лицо, не должно быть. Это же касается каре с кончиками внутрь. Любые четкие срезы будут только подчеркивать возрастные изменения кожи лица и добавлять лишние годы. А кончики, уложенные внутрь, будут лишь акцентировать внимание на всех недостатках.

Поэтому лучше сделать объемное каре, его разновидностей множество. Профессиональный мастер-парикмахер обязательно предложит на выбор кучу вариантов.

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