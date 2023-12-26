Окутаны тайной: проверьте перечень украинских фамилий, которые считаются наиболее загадочными

Украинские фамилии могут многое рассказать человеку о его предках. Однако существуют такие родовые имена, которые до сих пор окутаны настоящей тайной.

В издании Сурма отмечают, что в Украине есть десятки фамилий, которые, хоть и подвергаются систематизации, окутаны тайной своего происхождения. В качестве примера приводится довольно распространенная фамилия Масляк.

На первый взгляд фамилия кажется достаточно "прозрачной" и понятной. Однако есть ученые, которые считают, что оно ведет к арабскому военачальнику, сыну халифа и потомку пророка Мухаммеда, Масламака. Он воевал на территории современной Украины примерно в VIII веке.

Однако даже если такое происхождение является легендой или мифом, однако существуют и другие похожие фамилии: Маслак, Маслик, Маслюк, Маслик. Они все основываются на корне "масл-", а дальше идут разные громкие буквы украинского алфавита. Авторы статьи утверждают, что ученые все еще могут понять почему так.

Не менее загадочными украинскими фамилиями считаются такие, которые заканчиваются на-но : Лахно, Дахно, Махно, Кахно, Тахно, Вахно. Здесь подход к созданию родового имени совсем другой, но что все они означают — неизвестно и поныне.

Покрыты настоящей тайной также фамилии с окончанием на-ман : в частности, Сурман, Бритьман, Бацман, Бикман, Котьман. Например, фамилия Бацман в переводе с датского языка означает "лодочник", однако, непонятно, откуда такое родовое имя взялось на Полтавщине. Есть мнение, что это все потомки викингов. В таком случае этим фамилиям должно быть не менее 1500 лет. В Киевской и Полтавской области есть и другие загадочные фамилии: Арион, Демидион, Завизион и т.д.

Очевидно, что они классифицируются по окончании "-ион". А вот полтавские фамилии Ивер, Хавер и все остальные, похожие на них, встречались в реестровом перечне казачьих полков. Сейчас они остались только на Полтавщине.

Достаточно загадочными остаются такие родовые имена как Предрий, Передерий. Ученые все еще не нашли ответа на вопрос, откуда они пришли и сколько им лет. Есть мнение, что "передрая" — слово из персидского языка, означающее "скиф заморский".

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