Оладьи будут мягкими и пышными и не будут опадать после жарки: этот ингредиент меняет все
Как приготовить идеальные оладьи — нежные, пышные и ароматные: простой секрет профессиональных поваров.
Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой, когда оладьи после жарки оседают и становятся плоскими. Внешне — аппетитные, а внутри — тяжелые или даже сыроватые. Но есть простой секрет, который сделает оладьи по-настоящему пышными, нежными и ароматными.
Почему оладьи после жарки оседают: самая главная причина
Проблема чаще всего не в рецепте, а в текстуре теста. Если в нем недостаточно воздуха или глютен забитый перемешиванием, оладьи теряют свою пышность и легкость. Также часто виноват слишком холодный кефир и гашеная сода, теряющая свое действие при взаимодействии с кислотой.
Как приготовить тесто на оладьи, чтобы они не оседали после жарки
Чтобы оладьи не оседали, добавьте в тесто кипяток или газировку, именно этот прием делает их пышными и мягкими.
Как это работает.
Горячая жидкость «заваривает» часть муки, образуя нежную структуру.
В тесте появляются мелкие пузырьки, остающиеся даже после жарки.
В результате оладьи становятся легкими, как облака, и не падают, когда остынут.
Ингредиенты для идеальных оладий:
1 стакан кефира комнатной температуры;
1 яйцо;
1-2 ст. ложки сахара;
щепотка соли;
1 ч. ложка соды;
1,5 стакана муки;
½ стакана кипятка или газировки;
2 ст. ложки растительного масла.
Как приготовить.
В миске смешайте яйцо, сахар и соль до лёгкой пены.
Влейте кефир и добавьте соду, хорошо перемешайте и дайте постоять несколько минут.
Постепенно всыпайте муку, чтобы получилось густое, но нежное тесто.
Теперь добавьте кипяток или газировку — тоненькой струйкой, осторожно перемешивая.
В конце — масло.
Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.