Оладьи будут мягкими и пышными и не будут опадать после жарки: этот ингредиент меняет все

Как приготовить идеальные оладьи — нежные, пышные и ароматные: простой секрет профессиональных поваров.

Вера Хмельницкая
Как приготовить пышные оладьи

Как приготовить пышные оладьи / © pixabay.com

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой, когда оладьи после жарки оседают и становятся плоскими. Внешне — аппетитные, а внутри — тяжелые или даже сыроватые. Но есть простой секрет, который сделает оладьи по-настоящему пышными, нежными и ароматными.

Почему оладьи после жарки оседают: самая главная причина

Проблема чаще всего не в рецепте, а в текстуре теста. Если в нем недостаточно воздуха или глютен забитый перемешиванием, оладьи теряют свою пышность и легкость. Также часто виноват слишком холодный кефир и гашеная сода, теряющая свое действие при взаимодействии с кислотой.

Как приготовить тесто на оладьи, чтобы они не оседали после жарки

Чтобы оладьи не оседали, добавьте в тесто кипяток или газировку, именно этот прием делает их пышными и мягкими.

Как это работает.

  • Горячая жидкость «заваривает» часть муки, образуя нежную структуру.

  • В тесте появляются мелкие пузырьки, остающиеся даже после жарки.

  • В результате оладьи становятся легкими, как облака, и не падают, когда остынут.

Ингредиенты для идеальных оладий:

  • 1 стакан кефира комнатной температуры;

  • 1 яйцо;

  • 1-2 ст. ложки сахара;

  • щепотка соли;

  • 1 ч. ложка соды;

  • 1,5 стакана муки;

  • ½ стакана кипятка или газировки;

  • 2 ст. ложки растительного масла.

Как приготовить.

  1. В миске смешайте яйцо, сахар и соль до лёгкой пены.

  2. Влейте кефир и добавьте соду, хорошо перемешайте и дайте постоять несколько минут.

  3. Постепенно всыпайте муку, чтобы получилось густое, но нежное тесто.

  4. Теперь добавьте кипяток или газировку — тоненькой струйкой, осторожно перемешивая.

  5. В конце — масло.

  6. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

