Оладьи будут мягкими и пышными и не будут опадать после жарки: этот ингредиент меняет все

Как приготовить пышные оладьи / © pixabay.com

Реклама

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой, когда оладьи после жарки оседают и становятся плоскими. Внешне — аппетитные, а внутри — тяжелые или даже сыроватые. Но есть простой секрет, который сделает оладьи по-настоящему пышными, нежными и ароматными.

Почему оладьи после жарки оседают: самая главная причина

Проблема чаще всего не в рецепте, а в текстуре теста. Если в нем недостаточно воздуха или глютен забитый перемешиванием, оладьи теряют свою пышность и легкость. Также часто виноват слишком холодный кефир и гашеная сода, теряющая свое действие при взаимодействии с кислотой.

Как приготовить тесто на оладьи, чтобы они не оседали после жарки

Чтобы оладьи не оседали, добавьте в тесто кипяток или газировку, именно этот прием делает их пышными и мягкими.

Реклама

Как это работает.

Горячая жидкость «заваривает» часть муки, образуя нежную структуру.

В тесте появляются мелкие пузырьки, остающиеся даже после жарки.

В результате оладьи становятся легкими, как облака, и не падают, когда остынут.

Ингредиенты для идеальных оладий:

1 стакан кефира комнатной температуры;

1 яйцо;

1-2 ст. ложки сахара;

щепотка соли;

1 ч. ложка соды;

1,5 стакана муки;

½ стакана кипятка или газировки;

2 ст. ложки растительного масла.

Как приготовить.