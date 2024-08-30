Оладьи из этого овоща заменят деруны из кабачков и картошки: рецепт, который станет хитом осени

Оладьи из кабачков и деруны – одни из самых популярных блюд на украинском столе. Но со временем они могут надоедать, поэтому опытные хозяйки не ограничиваются картофелем и кабачками. Есть простой и одновременно изысканный рецепт оладий с тыквой и имбирем. Тыквенные оладьи будут не только вкусными, но и очень полезными, поэтому этот рецепт точно станет настоящим осенним хитом.

Какая польза тыквы для здоровья

Тыква – это мощный источник клетчатки, витаминов группы В, А, С и Е, калия, магния, кальция и железа. Также овощ содержит антиоксидантные соединения, которые нивелируют болезни сердца, сосудов, кишечника и нервной системы. В тыкве содержится достаточное количество белка, чтобы оказывать положительное воздействие на мышечную ткань и предупреждать нарастание лишнего жира.

А самое простое блюдо, которое можно приготовить из этого полезного и вкусного овоща – это оладьи. Кроме тыквы для приготовления оладий понадобится корень имбиря, который усилит их вкус. Тыквенные оладьи станут прекрасной альтернативой дерунам и кабачковым оладьям. Приготовьте такие оладьи хотя бы один раз, и вы наверняка будете готовить их постоянно.

Какой рецепт тыквенных оладий с имбирем

Ингредиенты:

200 граммов тыквы;

стакан белой муки;

2 яйца;

свежий корень имбиря;

соль и перец по вкусу;

оливковое или подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Очистите тыкву, порежьте на куски и натрите на крупной терке. Добавьте яйца, затем муку, соль, перец и немного тертого имбиря. Все тщательно перемешайте. Нагрейте растительное масло на сковороде и выложите жариться оладьи. Обжаривайте их по 3-4 минуты с обеих сторон до румяной корочки. После обжаривания выложите оладьи на бумажное полотенце или салфетки, чтобы стекло лишнее масло. Тыквенные оладьи лучше всего попробовать со сметаной и салатом из помидоров и огурцов.

Читайте также:

90% украинцев неправильно используют нижний ящик в холодильнике: что там можно хранить