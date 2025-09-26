Оладьи из тыквы: рецепт блюда, которым будут наслаждаться даже те, кто ее не любит

Тыква. / © Unsplash

Начинается сезон тыквы. Сейчас она еще свежая и очень доступная. Из тыквы готовят немало блюд – и соленых, и сладких, которые обогатят организм полезными веществами.

ТСН.ua подготовил для вас простой и вкусный рецепт тыквенных оладий.

Ингредиенты:

300 г очищенной тыквы

1 яйцо

2–3 ст. л. сахара

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

корица или ванильный сахар

масло – для жарки

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и натрите ее на мелкой терке. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли, специи и хорошо перемешайте. Постепенно к этой массе добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Оно должно быть как густая сметана. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать ложкой небольшие оладьи. Жарьте оладьи по бокам до золотистой корочки.

