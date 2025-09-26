ТСН в социальных сетях

Оладьи из тыквы: рецепт блюда, которым будут наслаждаться даже те, кто ее не любит

Оладьи получаются мягкие, нежные, с легким ароматом тыквы и корицы.

Вера Хмельницкая
Тыква.

Тыква. / © Unsplash

Начинается сезон тыквы. Сейчас она еще свежая и очень доступная. Из тыквы готовят немало блюд – и соленых, и сладких, которые обогатят организм полезными веществами.

ТСН.ua подготовил для вас простой и вкусный рецепт тыквенных оладий.

Ингредиенты:

  • 300 г очищенной тыквы

  • 1 яйцо

  • 2–3 ст. л. сахара

  • 150 г муки

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • щепотка соли

  • корица или ванильный сахар

  • масло – для жарки

Приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожуры и натрите ее на мелкой терке. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли, специи и хорошо перемешайте.

  2. Постепенно к этой массе добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Оно должно быть как густая сметана.

  3. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать ложкой небольшие оладьи. Жарьте оладьи по бокам до золотистой корочки.

Напомним, мы делились необычным рецептом кетчупа на зиму из тыквы.

