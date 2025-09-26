- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Оладьи из тыквы: рецепт блюда, которым будут наслаждаться даже те, кто ее не любит
Оладьи получаются мягкие, нежные, с легким ароматом тыквы и корицы.
Начинается сезон тыквы. Сейчас она еще свежая и очень доступная. Из тыквы готовят немало блюд – и соленых, и сладких, которые обогатят организм полезными веществами.
ТСН.ua подготовил для вас простой и вкусный рецепт тыквенных оладий.
Ингредиенты:
300 г очищенной тыквы
1 яйцо
2–3 ст. л. сахара
150 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
корица или ванильный сахар
масло – для жарки
Приготовление:
Очистите тыкву от кожуры и натрите ее на мелкой терке. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли, специи и хорошо перемешайте.
Постепенно к этой массе добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Оно должно быть как густая сметана.
На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать ложкой небольшие оладьи. Жарьте оладьи по бокам до золотистой корочки.
