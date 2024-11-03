Оладьи не будут опадать после жарки и будут пышными: когда в тесто нужно добавлять соду

Чтобы оладьи были воздушными, как облачка, нужно правильно сделать тесто.
Если вы не знаете, как приготовить пышные оладьи, не беда, опытные хозяйки поделились своим секретом. Здесь все дело в технологии приготовления теста. Если положить все ингредиенты в правильной последовательности, тесто во время жарки не будет опадать. А ваши оладьи будут пышными, как облачка. Рассказываем, ссылаясь на материал ProstoWay, как правильно сделать тесто на оладьи, чтобы оно не опадало.
Как правильно приготовить оладьи, чтобы были рыхлыми и вкусными
Для приготовления теста нужно взять следующие составляющие:
- 0,5 л кефира;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки сахара;
- 400 граммов муки;
- щепотку соли;
- 1 чайную ложку соли.
Способ приготовления. На оладьи нужно брать кефир комнатной температуры, нельзя замешивать тесто на прохладном. Если вы взяли его из холодильника, можно немного подогреть. Насыпьте в миску кефир, вбейте яйцо, добавьте сахара, соли и соды, все тщательно перемешайте. Следует помнить, что соду надо добавлять не в муку, а в само тесто, это принципиально, оладьи не будут опадать после жарки. Консистенция теста должна быть густой, тогда оладьи получатся нежными и пышными, как облачка.
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