Оладьи не будут опадать после жарки и будут пышными: когда в тесто нужно добавлять соду

Если вы не знаете, как приготовить пышные оладьи, не беда, опытные хозяйки поделились своим секретом. Здесь все дело в технологии приготовления теста. Если положить все ингредиенты в правильной последовательности, тесто во время жарки не будет опадать. А ваши оладьи будут пышными, как облачка. Рассказываем, ссылаясь на материал ProstoWay, как правильно сделать тесто на оладьи, чтобы оно не опадало.

Как правильно приготовить оладьи, чтобы были рыхлыми и вкусными

Для приготовления теста нужно взять следующие составляющие:

0,5 л кефира;

1 яйцо;

3 столовые ложки сахара;

400 граммов муки;

щепотку соли;

1 чайную ложку соли.

Способ приготовления. На оладьи нужно брать кефир комнатной температуры, нельзя замешивать тесто на прохладном. Если вы взяли его из холодильника, можно немного подогреть. Насыпьте в миску кефир, вбейте яйцо, добавьте сахара, соли и соды, все тщательно перемешайте. Следует помнить, что соду надо добавлять не в муку, а в само тесто, это принципиально, оладьи не будут опадать после жарки. Консистенция теста должна быть густой, тогда оладьи получатся нежными и пышными, как облачка.

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