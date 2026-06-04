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Оладьи с клубникой, от которых невозможно оторваться: летний десерт за 10 мин
Оладьи по этому рецепту готовятся за несколько минут, поэтому такой вариант идеально подойдет как для завтрака, так и для сладкого перекуса.
Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Она отлично сочетается с тестом, йогуртом и сливками, делая даже самые простые десерты более нежными и свежими. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для любящих быстрые и вкусные десерты из минимума ингредиентов.
ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повар Эктора Хименеса-Браво.
Ингредиенты:
яйца — 2 шт
белый йогурт — 180 мл
мука — 120 г
разрыхлитель — ½ ч.л
анильный сахар — 1 ч.л
клубника
Приготовление
Смешайте йогурт, яйца, ваниль, муку и разрыхлитель.
Нарежьте клубнику на толстые кружочки. Окуньте каждый кружочек в тесто и отправьте жариться на сковороду.
Жарьте на малом огне с каждой стороны до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы публиковали десерт с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.