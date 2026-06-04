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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с клубникой, от которых невозможно оторваться: летний десерт за 10 мин

Оладьи по этому рецепту готовятся за несколько минут, поэтому такой вариант идеально подойдет как для завтрака, так и для сладкого перекуса.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Клубника.

Клубника. / © Associated Press

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Она отлично сочетается с тестом, йогуртом и сливками, делая даже самые простые десерты более нежными и свежими. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для любящих быстрые и вкусные десерты из минимума ингредиентов.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повар Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт

  • белый йогурт — 180 мл

  • мука — 120 г

  • разрыхлитель — ½ ч.л

  • анильный сахар — 1 ч.л

  • клубника

Приготовление

  1. Смешайте йогурт, яйца, ваниль, муку и разрыхлитель.

  2. Нарежьте клубнику на толстые кружочки. Окуньте каждый кружочек в тесто и отправьте жариться на сковороду.

  3. Жарьте на малом огне с каждой стороны до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы публиковали десерт с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
171
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