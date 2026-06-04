Оладьи с клубникой, от которых невозможно оторваться: летний десерт за 10 мин

Клубника. / © Associated Press

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Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Она отлично сочетается с тестом, йогуртом и сливками, делая даже самые простые десерты более нежными и свежими. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для любящих быстрые и вкусные десерты из минимума ингредиентов.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повар Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты:

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яйца — 2 шт

белый йогурт — 180 мл

мука — 120 г

разрыхлитель — ½ ч.л

анильный сахар — 1 ч.л

клубника

Приготовление

Смешайте йогурт, яйца, ваниль, муку и разрыхлитель. Нарежьте клубнику на толстые кружочки. Окуньте каждый кружочек в тесто и отправьте жариться на сковороду. Жарьте на малом огне с каждой стороны до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы публиковали десерт с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.

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