Когда-то считали устаревшим, а теперь мечтают о нем: тренд интерьера с 90-х

Тренды интерьера 2026 / © pexels.com

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Когда-то ими обшивали стены в квартирах, домах и офисах. Затем такие решения уступили место минимализму, светлым стенам и гладким поверхностям. Теперь интерес к натуральному дереву снова растет. Правда, в современных интерьерах его используют несколько иначе.

Почему мода на 90-е вернулась

В последнее время в дизайне домов заметно меняются предпочтения. Если раньше многие старались сделать квартиру максимально светлой, сдержанной и минималистичной, то теперь хочется придать ей больше характера.

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Отсюда и интерес к вещам из прошлого. Винтажная мебель, знакомые узоры, деревянные поверхности и тёплые цвета снова появляются в интерьерах. Такие детали напоминают о знакомой домашней атмосфере, но в то же время вполне уместно смотрятся в современном жилье.

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Особое внимание привлекает дерево. Оно хорошо сочетается с разными материалами, придает помещению тепла и не требует сложных декоративных решений.

Деревянные панели и винтажная мебель: еще возвращающаяся в интерьеры

Деревянная отделка — один из самых заметных элементов ретростиля. Сегодня им не обязательно закрывать все стены от пола до потолка. Гораздо интереснее выглядит одна акцентная поверхность в гостиной или спальне.

Вместе с панелями возвращаются и другие знакомые вещи:

Мебель с характером. Старые комоды, массивные шкафы, журнальные столики и кресла с выразительными формами могут стать украшением комнаты. Особенно интересно смотрятся винтажные предметы в сочетании с современными диванами и лаконичной мебелью. Обои с узорами. Геометрические рисунки, растительные мотивы и приметы снова используют для оформления стен. Если не хочется слишком пестрого интерьера, можно оклеить такими обоями только одну стену. Декоративные детали. Планки, витражи и другие элементы, популярные несколько десятилетий назад, помогают сделать пространство более интересным. Главное — не пытаться собрать в одной комнате все модные приметы 90-х.

Какие цвета напоминают об интерьерах 90-х

Вместе с деревянным убранством возвращается интерес к теплым, насыщенным оттенкам. В палитре снова появляются шоколадный, бежевый, терракотовый и зеленый цвета.

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Среди оттенков, которые можно использовать в оформлении жилья:

Шоколадный — подходит к темному дереву, мебели и текстилю.

Бежевый — спокойный вариант для стен, пола и большой мебели.

Цвет авокадо — тот самый характерный зеленый оттенок, который хорошо вписывается в ретроэстетику.

Терракотовый — добавляет комнате тепла и хорошо сочетается с деревянными поверхностями.

Сиреневый подойдет для небольших акцентов в декоре.

Цвет магнолии — мягкий светлый оттенок для тех, кто не любит слишком ярких решений.

Не обязательно использовать все эти цвета одновременно. К примеру, можно оставить стены светлыми, добавить темный деревянный комод и несколько терракотовых деталей. Так интерьер будет ретронастроен, но не будет напоминать квартиру, оформленную несколько десятилетий назад.

Как добавить немного 90-х в современную квартиру

Если эта тенденция нравится, начинать ремонт совсем не обязательно. Иногда достаточно одной удачной детали.

Можно найти старый комод и отреставрировать его, поставить в гостиную винтажное кресло или использовать деревянные панели для оформления части стены. Еще один простой способ — изменить текстиль: добавить подушки, шторы или ковер в характерных для ретростиля цветах.

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В то же время следует следить за балансом. Если в комнате уже есть массивная деревянная мебель, не нужно дополнять ее большим количеством пестрого декора. Современное освещение, простые формы и несколько ретродеталей помогут сделать интерьер гармоничным.

Похоже, знакомые с детства вещи еще скоро исчезнут из модных интерьеров. А деревянные панели, многие считавшие признаком старомодного ремонта, получают новый шанс стать украшением дома.

FAQ

Какие элементы интерьера из 90-х снова в моде?

Снова привлекают внимание деревянные панели, мебель из натурального дерева, винтажные комоды, обои с узорами, декоративные планки и витражи. Их сочетают с современной мебелью и освещением, чтобы интерьер не выглядел устаревшим.

Как оформить квартиру в стиле 90-х, но не сделать ее старомодной?

Не стоит воспроизводить интерьер десятилетия полностью. Лучше выбрать одну-две характерные детали: деревянные панели, винтажный комод или ретроакцент в текстиле. Дополнить их можно нейтральными стенами, современными светильниками и мебелью простых форм.

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