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Когда-то считали устаревшим, а теперь мечтают о нем: тренд интерьера с 90-х
То, что еще недавно казалось устаревшим, снова становится желанной деталью домашнего интерьера. Мода на 90-е постепенно возвращается, и на этот раз она досталась оформлению жилищ. В центре внимания — деревянные панели и украшения под дерево, которые многие хорошо помнят еще с детства.
Когда-то ими обшивали стены в квартирах, домах и офисах. Затем такие решения уступили место минимализму, светлым стенам и гладким поверхностям. Теперь интерес к натуральному дереву снова растет. Правда, в современных интерьерах его используют несколько иначе.
Почему мода на 90-е вернулась
В последнее время в дизайне домов заметно меняются предпочтения. Если раньше многие старались сделать квартиру максимально светлой, сдержанной и минималистичной, то теперь хочется придать ей больше характера.
Отсюда и интерес к вещам из прошлого. Винтажная мебель, знакомые узоры, деревянные поверхности и тёплые цвета снова появляются в интерьерах. Такие детали напоминают о знакомой домашней атмосфере, но в то же время вполне уместно смотрятся в современном жилье.
Особое внимание привлекает дерево. Оно хорошо сочетается с разными материалами, придает помещению тепла и не требует сложных декоративных решений.
Деревянные панели и винтажная мебель: еще возвращающаяся в интерьеры
Деревянная отделка — один из самых заметных элементов ретростиля. Сегодня им не обязательно закрывать все стены от пола до потолка. Гораздо интереснее выглядит одна акцентная поверхность в гостиной или спальне.
Вместе с панелями возвращаются и другие знакомые вещи:
Мебель с характером. Старые комоды, массивные шкафы, журнальные столики и кресла с выразительными формами могут стать украшением комнаты. Особенно интересно смотрятся винтажные предметы в сочетании с современными диванами и лаконичной мебелью.
Обои с узорами. Геометрические рисунки, растительные мотивы и приметы снова используют для оформления стен. Если не хочется слишком пестрого интерьера, можно оклеить такими обоями только одну стену.
Декоративные детали. Планки, витражи и другие элементы, популярные несколько десятилетий назад, помогают сделать пространство более интересным. Главное — не пытаться собрать в одной комнате все модные приметы 90-х.
Какие цвета напоминают об интерьерах 90-х
Вместе с деревянным убранством возвращается интерес к теплым, насыщенным оттенкам. В палитре снова появляются шоколадный, бежевый, терракотовый и зеленый цвета.
Среди оттенков, которые можно использовать в оформлении жилья:
Шоколадный — подходит к темному дереву, мебели и текстилю.
Бежевый — спокойный вариант для стен, пола и большой мебели.
Цвет авокадо — тот самый характерный зеленый оттенок, который хорошо вписывается в ретроэстетику.
Терракотовый — добавляет комнате тепла и хорошо сочетается с деревянными поверхностями.
Сиреневый подойдет для небольших акцентов в декоре.
Цвет магнолии — мягкий светлый оттенок для тех, кто не любит слишком ярких решений.
Не обязательно использовать все эти цвета одновременно. К примеру, можно оставить стены светлыми, добавить темный деревянный комод и несколько терракотовых деталей. Так интерьер будет ретронастроен, но не будет напоминать квартиру, оформленную несколько десятилетий назад.
Как добавить немного 90-х в современную квартиру
Если эта тенденция нравится, начинать ремонт совсем не обязательно. Иногда достаточно одной удачной детали.
Можно найти старый комод и отреставрировать его, поставить в гостиную винтажное кресло или использовать деревянные панели для оформления части стены. Еще один простой способ — изменить текстиль: добавить подушки, шторы или ковер в характерных для ретростиля цветах.
В то же время следует следить за балансом. Если в комнате уже есть массивная деревянная мебель, не нужно дополнять ее большим количеством пестрого декора. Современное освещение, простые формы и несколько ретродеталей помогут сделать интерьер гармоничным.
Похоже, знакомые с детства вещи еще скоро исчезнут из модных интерьеров. А деревянные панели, многие считавшие признаком старомодного ремонта, получают новый шанс стать украшением дома.
FAQ
Какие элементы интерьера из 90-х снова в моде?
Снова привлекают внимание деревянные панели, мебель из натурального дерева, винтажные комоды, обои с узорами, декоративные планки и витражи. Их сочетают с современной мебелью и освещением, чтобы интерьер не выглядел устаревшим.
Как оформить квартиру в стиле 90-х, но не сделать ее старомодной?
Не стоит воспроизводить интерьер десятилетия полностью. Лучше выбрать одну-две характерные детали: деревянные панели, винтажный комод или ретроакцент в текстиле. Дополнить их можно нейтральными стенами, современными светильниками и мебелью простых форм.