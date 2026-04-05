Оливковые яйца на Пасху-2026 – простой способ окрашивания
Для покраски яиц этим способом понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на кухне.
Популярным становится красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. В этом году в тренде — оливковые яйца. Их оттенок выглядит стильно и натурально, а главное — никаких искусственных красителей. Для окрашивания понадобятся простые ингредиенты, имеющиеся на кухне.
Как сделать оливковые яйца на Пасху-2026 читайте в материале ТСН.ua.
Для покраски понадобятся:
1-2 столовые ложки куркумы
горсть чая каркаде
3 столовые ложки уксуса
Процесс окрашивания яиц
В кастрюлю налейте литр воды и положите яйца. Важно брать белые яйца. Добавьте куркуму и каркаде. Перемешайте, чтобы куркума распределилась.
Доведите до кипения, а затем добавьте уксус. Варите еще примерно 10 на среднем огне.
Выключите воду, но оставьте яйца в отваре на 1-2 часа, чтобы цвет стал насыщеннее.
Выньте яйца из воды, выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.
