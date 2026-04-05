Оливковые яйца на Пасху-2026 – простой способ окрашивания

Оливковые яйца.

Популярным становится красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. В этом году в тренде — оливковые яйца. Их оттенок выглядит стильно и натурально, а главное — никаких искусственных красителей. Для окрашивания понадобятся простые ингредиенты, имеющиеся на кухне.

Для покраски понадобятся:

1-2 столовые ложки куркумы

горсть чая каркаде

3 столовые ложки уксуса

Процесс окрашивания яиц

В кастрюлю налейте литр воды и положите яйца. Важно брать белые яйца. Добавьте куркуму и каркаде. Перемешайте, чтобы куркума распределилась. Доведите до кипения, а затем добавьте уксус. Варите еще примерно 10 на среднем огне. Выключите воду, но оставьте яйца в отваре на 1-2 часа, чтобы цвет стал насыщеннее. Выньте яйца из воды, выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

