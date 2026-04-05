Оливковые яйца на Пасху-2026 – простой способ окрашивания

Для покраски яиц этим способом понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на кухне.

Оливковые яйца.

Популярным становится красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. В этом году в тренде — оливковые яйца. Их оттенок выглядит стильно и натурально, а главное — никаких искусственных красителей. Для окрашивания понадобятся простые ингредиенты, имеющиеся на кухне.

Для покраски понадобятся:

  • 1-2 столовые ложки куркумы

  • горсть чая каркаде

  • 3 столовые ложки уксуса

Процесс окрашивания яиц

  1. В кастрюлю налейте литр воды и положите яйца. Важно брать белые яйца. Добавьте куркуму и каркаде. Перемешайте, чтобы куркума распределилась.

  2. Доведите до кипения, а затем добавьте уксус. Варите еще примерно 10 на среднем огне.

  3. Выключите воду, но оставьте яйца в отваре на 1-2 часа, чтобы цвет стал насыщеннее.

  4. Выньте яйца из воды, выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Напомним, мы писали о том, как выкрасить пасхальные яйца в нежный розовый цвет.

