Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать не оглядываясь: есть только один признак

С какими людьми лучше не общаться / © Фото из открытых источников

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Омар Хаям оставил потомкам послание о значимости правильного выбора круга своего общения. В его четверостишиях речь идет о том, с какими людьми стоит общаться, а от каких следует держаться подальше. Он прямо указывает на один признак, по которому можно определить, нужно ли поддерживать связь с этим человеком или нет. В одном из таких рубаи поэт говорит:

«Добросовестных и умных

Уважай и посещай -

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И подальше, без оглядки,

От невежды убегай!»

Этот, казалось бы, простой, однако очень мудрый совет напоминает о том, что другие люди имеют большое влияние на нашу жизнь, и вот какое.

Ценность общения с умными людьми

Поддержание связей с умными и порядочными людьми наполняет нашу жизнь приятными эмоциями и бесценным опытом. Ведь высокоразвитые личности обладают богатым внутренним миром, разумом и мудростью, которой радостно делятся со всеми, кто этого хочет. Такое общение вдохновляет на саморазвитие, изменение и открывает новые горизонты. С такими людьми можно обсуждать какие-либо креативные идеи, планировать будущее и находить простые решения сложных задач. К тому же, это взаимодействие всегда формирует желание к самосовершенствованию. Даже после обычного разговора с умным и добрым человеком хочется самосовершенствоваться, что-то делать, чтобы добиться такого же успеха.

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Опасность взаимодействия с невеждами

Общение с человеком, не желающим развиваться, имеющим однобокое мышление, сплетничающим и постоянно чем-то недовольным может стать губительным. Такие отношения довольно часто ведут в никуда. Невежды могут отвлекать нас от важных целей, заставляя тратить время на бесполезные разговоры и споры. А все потому, что сами не знают, что делать. И очень большая ошибка — пытаться убедить их в том, что они не правы. Так можно потерять свое время и силы, которые нам даны для реализации наших замыслов. Поэтому Омар Хайям призвал быть внимательными к выбору тех, с кем мы общаемся, и старательно избегать людей, которые не делают нашу жизнь лучше.