Омлет без молока: эти рецепты покорят даже тех, кто его не любит

Разновидностей омлетов – множество. Так или иначе, но блюдо получится вкусным.

Омлет.

Омлет / © Pexels

Омлет – идеальный вариант для завтрака. Вариаций этого блюда множество. Необычайно вкусным, нежным и воздушным получается омлет без молока.

ТСН.ua подготовил три рецепта омлетов без молока.

Классический омлет без молока

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.

  • вода – 2 ст. л.

  • соль, перец

  • масло или сливочное масло

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с водой, солью и перцем в легкую пену.

  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Вылейте смесь. Готовьте на среднем огне под крышкой 4–5 мин.

Омлет с овощами

Ингредиенты:

  • яйца – 3–4 шт.

  • болгарский перец – половинка

  • помидор – 1 шт.

  • лук – половинка

  • соль, перец, зелень

  • масло

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи и обжарьте на сковороде. Взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте яичную смесь на овощи.

  2. Подготовьте под крышкой на среднем огне 5–6 мин.

Омлет с овсянкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.

  • овсяные хлопья быстрого приготовления – 2 ст. л.

  • вода – 3 ст. л.

  • соль, перец

  • любая зелень

  • масло

Приготовление:

  1. Залей овсянку теплой водой и оставь на 5 минут, чтобы она немного набухла.

  2. Яйца сбей с солью и перцем. Добавь к смеси овсянку и мелко нарезанную зелень.

  3. Вылейте смесь на смазанную сковороду маслом. Подготовьте под крышкой 5–7 минут на среднем огне.

Напомним, мы делились вкусным рецептом оладий из кабачков и капусты без яиц.

