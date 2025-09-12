- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
Омлет без молока: эти рецепты покорят даже тех, кто его не любит
Разновидностей омлетов – множество. Так или иначе, но блюдо получится вкусным.
Омлет – идеальный вариант для завтрака. Вариаций этого блюда множество. Необычайно вкусным, нежным и воздушным получается омлет без молока.
ТСН.ua подготовил три рецепта омлетов без молока.
Классический омлет без молока
Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
вода – 2 ст. л.
соль, перец
масло или сливочное масло
Приготовление:
Яйца взбейте с водой, солью и перцем в легкую пену.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Вылейте смесь. Готовьте на среднем огне под крышкой 4–5 мин.
Омлет с овощами
Ингредиенты:
яйца – 3–4 шт.
болгарский перец – половинка
помидор – 1 шт.
лук – половинка
соль, перец, зелень
масло
Приготовление:
Нарежьте овощи и обжарьте на сковороде. Взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте яичную смесь на овощи.
Подготовьте под крышкой на среднем огне 5–6 мин.
Омлет с овсянкой
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
овсяные хлопья быстрого приготовления – 2 ст. л.
вода – 3 ст. л.
соль, перец
любая зелень
масло
Приготовление:
Залей овсянку теплой водой и оставь на 5 минут, чтобы она немного набухла.
Яйца сбей с солью и перцем. Добавь к смеси овсянку и мелко нарезанную зелень.
Вылейте смесь на смазанную сковороду маслом. Подготовьте под крышкой 5–7 минут на среднем огне.
Напомним, мы делились вкусным рецептом оладий из кабачков и капусты без яиц.