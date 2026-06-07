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Омлет будет невероятно пышным, высоким и не будет опадать: добавьте этот простой ингредиент
Если вы мечтаете о высоком, нежном и пышном омлете, который не будет опадать после приготовления, попробуйте добавить немного этого продукта. Он помогает удерживать влагу, улучшает структуру блюда и делает его более легким.
Казалось бы, омлет — одно из самых простых блюд, но далеко не у всех он получается по-настоящему пышным. Часто через несколько минут после приготовления аппетитный омлет оседает, становится плотным и теряет свою нежную текстуру. Профессиональные повара знают небольшой секрет, позволяющий избежать этой проблемы и сделать блюдо стабильно воздушным.
Кукурузный крахмал — секрет высокого омлета
Главным помощником в приготовлении идеального омлета является обычный кукурузный крахмал. Достаточно добавить одну чайную ложку на три-четыре яйца, чтобы получить совсем другой результат.
Крахмал связывает лишнюю влагу, благодаря чему яичная масса лучше удерживает воздух во время нагревания. Омлет поднимается равномерно, сохраняет свою форму после приготовления и не превращается в плоский яичный блинчик.
Как правильно использовать этот ингредиент
Перед добавлением крахмал лучше растворить в небольшом количестве молока или сливок. После этого смесь добавляют к взбитым яйцам и тщательно перемешивают до однородности.
Важно не взбивать яйца слишком интенсивно. Для омлета достаточно соединить белки и желтки. Чрезмерное взбивание может привести к тому, что структура станет неустойчивой и блюдо скорее опадет.
Не менее важную роль играет температура приготовления. Омлет не любит сильный огонь. Лучше всего готовить его на умеренном нагревании под крышкой. В таком случае тепло распределяется равномерно, а блюдо постепенно приобретает нежную и воздушную структуру.
Также не следует открывать крышку сразу после отключения плиты. Дайте омлету постоять несколько минут, чтобы он окончательно стабилизировался.