Омлет будет невероятно пышным, высоким и не будет опадать: добавьте этот простой ингредиент

Как правильно готовить омлет / © Credits

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Казалось бы, омлет — одно из самых простых блюд, но далеко не у всех он получается по-настоящему пышным. Часто через несколько минут после приготовления аппетитный омлет оседает, становится плотным и теряет свою нежную текстуру. Профессиональные повара знают небольшой секрет, позволяющий избежать этой проблемы и сделать блюдо стабильно воздушным.

Кукурузный крахмал — секрет высокого омлета

Главным помощником в приготовлении идеального омлета является обычный кукурузный крахмал. Достаточно добавить одну чайную ложку на три-четыре яйца, чтобы получить совсем другой результат.

Крахмал связывает лишнюю влагу, благодаря чему яичная масса лучше удерживает воздух во время нагревания. Омлет поднимается равномерно, сохраняет свою форму после приготовления и не превращается в плоский яичный блинчик.

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Как правильно использовать этот ингредиент

Перед добавлением крахмал лучше растворить в небольшом количестве молока или сливок. После этого смесь добавляют к взбитым яйцам и тщательно перемешивают до однородности.

Важно не взбивать яйца слишком интенсивно. Для омлета достаточно соединить белки и желтки. Чрезмерное взбивание может привести к тому, что структура станет неустойчивой и блюдо скорее опадет.

Не менее важную роль играет температура приготовления. Омлет не любит сильный огонь. Лучше всего готовить его на умеренном нагревании под крышкой. В таком случае тепло распределяется равномерно, а блюдо постепенно приобретает нежную и воздушную структуру.

Также не следует открывать крышку сразу после отключения плиты. Дайте омлету постоять несколько минут, чтобы он окончательно стабилизировался.

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