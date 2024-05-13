Омолаживающие стрижки с челкой для женщин 60+: долго держат форму, придают локонам объема

Прически с акцентуальной челкой для женщин зрелого возраста, которые не нуждаются в укладке и делают волосы визуально более густыми.

С годами волосы становятся ломкими и слабыми, начинают интенсивно выпадать. Поэтому для женщин, которым за шестьдесят, важно выбирать такую стрижку, которая решала бы эти проблемы, а также омолаживала. Стилисты назвали три прически, которые отлично справятся с такими задачами. Эти стрижки делают волосы объемными и визуально густыми, омолаживают, корректируют овал лица, долго держат форму и не нуждаются в укладке. А челка придает общему образу особый шарм и элегантность.

Каре с челкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин 50-60 лет / Фото: Freepik

Это идеальная стрижка для зрелых женщин, она подходит к любому типу волос и форме лица. Каре закрывает сразу несколько потребностей: омолаживает, делает волосы более густыми и объемными, убирает ненужную тяжесть в нижней части лица. Стрижка может быть с ровным срезом, асимметричной, градуированной и т.д. Главное, акцентировать каре косой челкой, которая скроет лишние годы, выразит скулы и взгляд.

Пикси

Какие омолаживающие стрижки для женщин 50-60 лет / Фото: Freepik

Такой вариант – один из самых популярных для женщин 50-60 лет. Неудивительно, ведь эта короткая стрижка сразу может омолодить на десяток лет и кардинально изменить образ. Пикси держит форму до восьми месяцев, не требует укладки, придает волосам объем в нужных местах. А косая челка выразит взгляд, сделает овал лица более легким и хрупким.

Каскад

Какие омолаживающие стрижки для женщин 50-60 лет / Фото: Freepik

Такая стрижка может быть как на коротких волосах, так и на локонах средней длины. Она считается одной из самых популярных во всем мире, поэтому уже более двадцати лет не выходит из моды. Каскад омолаживает, делает волосы объемными, здоровыми и визуально густыми. К тому же, стрижка подходит для локонов любого типа и не требует укладки. Они сразу после мытья ложатся в правильную форму за счет градуированных прядей. Поэтому эта прическа будет идеальным вариантом для тех женщин, которые не хотят тратить свое время на укладку или выравнивание волос.

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