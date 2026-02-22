ТСН в социальных сетях

"Омолодите" лаванду весной – пышное цветение гарантировано и летом, и осенью

Обрезать кусты лаванды следует регулярно — дважды в год.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Лаванда обычно цветет дважды в год. Первое цветение длится с мая по середину июля. Второе – в начале осени. Чтобы растение обильно и пышно цвело, а также было прекрасным дополнением сада, за уход за лавандой следует начать с ранней весны.

Что следует сделать с кустами лаванды весной, чтобы гарантированно получить пышное цветение и здоровый вид, читайте в материале Kobieta w INTERIA.PL.

Когда обрезать лаванду

Регулярная обрезка кустов лаванды омолаживает растение и предотвращает древесину побегов. Делают это обычно дважды в год – весной (на рубеже марта и апреля) и летом (в июле и августе). Осенью делать эту процедуру следует только в том случае, если это не сделали весной.

Какие преимущества систематической обрезки лаванды:

  • обеспечивает хорошее состояние кустов,

  • стимулирует растение к обильному цветению,

  • способствует прочному формированию побегов.

Обрезка весной

Весна – идеальное время для подготовки лаванды к новому сезону. В период с половины марта по начало апреля следует обрезать все кусты.

Во время процедуры следует соблюдать осторожность с цветочными почками – они легко повреждаются, а это приведет к уменьшению цветения. Перед обрезкой убедитесь, что у растения достаточно новых побегов. Не удаляйте одревесневающие стебли под листвой. Оставьте несколько новых зеленых листьев на всех стеблях. Слишком обрезанные стебли никогда не отрастут снова.

Обрезать лаванду следует в сухой солнечный день. Обрезка во время дождя или высокой влажности может быть вредной – лаванда рискует заразиться грибковыми заболеваниями. Лезвия любых инструментов для обрезки следует дезинфицировать и чистить, чтобы предотвратить передачу патогенов.

Ежегодную формовочную обрезку следует проводить каждую весну. Побеги лаванды следует укоротить на 1/3, придавая растению полусферическую форму. Это позволит внутренней части куста получать лучшее освещение и снизит риск гниения побегов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие цветы следует посадить рядом с лавандой.

