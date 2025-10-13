"Он просто рос и рос": история аляскинского маламута Мела, который весит 82 кг (фото)

© Associated Press

В британском городке Борн местной знаменитостью стал пятилетний пес породы аляскинский маламут по имени Мел.

Об этом говорится в материале BBC.

«Его ошейник — размером с мужской ремень. Мы даже не представляли, что Мэл станет таким гигантом», — рассказала 27-летняя хозяйка собаки Эми в комментарии BBC.

Сегодня Мел весит 82 кг — это вдвое больше среднего веса собак его породы. Со своей бело-черной шерстью, карими глазами и большим черным носом он скорее напоминает пони, чем обычного пса.

Мел быстро превысил все ожидания / © ВВС

От маленького щенка до «нежного великана»

После смерти своего старика хаски семья Шарп решила завести маламута, известного силой и выносливостью. Этих собак когда-то использовали в качестве тягловых в снежных условиях, но Мэл ведет более спокойную, домашнюю жизнь.

«Когда я его выгуливаю, люди оглядываются. Часто спрашивают, кто кого выгуливает — я его или он меня», — смеется Эми.

Согласно данным Американского кинологического клуба, стандартный вес маламутов составляет 34-39 кг. Но Мэл быстро превысил эти показатели — Эми начала это понимать, когда обычные бретельки стали мало.

История аляскинского маламута Мела, весящего 82 кг / © ВВС

Груминг — настоящий вызов

Самая большая сложность для хозяйки — это уход за шерстью. Из-за густого подшерстка маламутов нужно регулярно расчесывать, но не все грумеры готовы работать со столь большой собакой.

«Я даже искала помощь через соцсети. Пост о Мела набрал сотни лайков — люди просто не могли поверить в его размеры», — рассказывает Эми.

В конце концов, она нашла специалиста, который согласился взяться за работу, заинтересовавшись породой.

«Это мир Мэла, а мы только живем в нем»

По словам экспертов Клуба аляскинских маламутов Великобритании, эта порода получила прозвище «4×4» за невероятную силу. В то же время владельцы должны быть готовы к серьезному уходу.

«Шерсть будет повсюду — на одежде, в доме, даже в еде», — отмечает представитель клуба Джоан Шихан.

Эмми подтверждает: Мел не только мощный, но и носит сильный характер. Иногда он просто садится посреди прогулки и отказывается возвращаться домой.

«Его невозможно сдвинуться с места, — смеется она. — Соседи иногда выходят помочь, но он просто лежит и делает вид, что отдыхает».

Несмотря на все трудности, Эми не жалеет о своем выборе

«Он громкий, упрямый, но в то же время очень кроткий. Я не представляю жизнь без него. Это мир Мела — а мы просто его часть», — говорит она.

Напомним, осенняя пора — настоящее испытание для собак и кошек. Этот сезон имеет свои вызовы, например токсичные растения, украшения, изменения в распорядке дня и даже перепады температуры.