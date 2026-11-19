От тайных свиданий до двух детей и развода: чем обернулся роман школьника с учительницей / © argumenti.ru

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Британец Том, которому уже более 60 лет, рассказал о романе с собственной учительницей, который начался, когда ему было всего 17, а женщине — 23 года. Мужчина до сих пор не считает себя жертвой этих отношений, хотя признается, что теперь, оглядываясь на прошлое, иначе оценивает обстоятельства их знакомства.

Об этом пишет издание Onet.

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«Она сделала меня настоящим мужчиной», — говорит Том сегодня, вспоминая учительницу, в которую он влюбился в 17 лет. После смерти любимого брата юноша чувствовал себя потерянным и одиноким, и в школе искал женщину, которая обратила бы на него внимание. Когда он встретил прекрасную 23-летнюю учительницу, он был убежден, что нашел не только любовь, но и человека, который изменит его жизнь.

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Хотя такие отношения явно не одобрялись, они не были незаконными, когда Том и миссис Уокер были вместе. Лишь в январе 2001 года в Британии для учителя стало преступлением заниматься сексом с учеником той же школы, не достигшим 18 лет, даже если ученик уже достиг возраста согласия.

«Это были точно другие времена, и, возможно, подход к отношениям между учителем и учеником отличался от сегодняшнего», — говорит Том. «Но я никогда не считал себя жертвой. Мне было семнадцать, я не был ребенком. Тогда я верил, что принимаю собственные, „взрослые“ решения».

Мужчина рассказал, что познакомился с учительницей, которую в материале называют Кэти (имена героев изменены), в непростой период своей жизни. Незадолго до этого от рака умер старший брат, который был для него примером и фактически заменял наставника. Семья тяжело переживала потерю, а сам подросток чувствовал себя одиноким и растерянным.

В это время он сблизился с 23-летней преподавательницей. Сначала они общались во время перерывов за чашкой чая, а затем их встречи стали регулярными.

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Через несколько недель парень начал приходить к женщине домой. Между ними завязались интимные отношения.

Через несколько месяцев после начала отношений, когда Тому исполнилось 19 лет, Кэти сообщила, что беременна. Мужчина утверждает, что был счастлив и почти сразу сделал ей предложение.

В тот момент они уже жили вместе. Родители Тома не одобряли его выбор. Когда он сообщил отцу о предстоящем пополнении в семье, тот фактически выгнал его из дома.

«Отец просто показал мне дверь и сказал: „Ты не знаешь, что натворил“. Потом он захлопнул дверь у меня перед носом», — вспоминает рассказчик.

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Том был еще подростком, когда в то лето родился их сын. «Это самый счастливый день в моей жизни. Я пришел домой, обзвонил всех знакомых и от радости прыгал на диване», — вспоминает он.

Однако их счастье быстро угасло, когда оказалось, что у их сына серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Отношения распались, но менее чем через два года женщина снова забеременела.

«Тогда я почувствовал, что моя жизнь кончилась. Я все еще училась в колледже, без всяких перспектив трудоустройства. Мой сын постоянно попадал в больницу, а потом родился еще один ребенок. Теперь я понимаю, что это было „начало конца“, — вспоминает мужчина.

Пара оставалась вместе, пока дети не стали подростками, а потом Том ушел из дома, и в конце концов они развелись.

Сегодня Том считает, что возраст и обстоятельства их отношений повлияли на то, как они развивались.

Однако, недавние случаи сексуального насилия со стороны учителей заставили его задуматься. «Я начинаю сомневаться в себе. Был ли я хищником? Был ли я молодым, исполненным тестостерона 17-летним подростком, который сделал бы все, чтобы быть ближе к Кэти и проводить с ней время? Я не говорю, что учителю хорошо пользоваться ситуацией», — признает он. «Но молодые люди всегда подвергают сомнению своих родителей и власть. Это в их природе и всегда будет так».

По его словам, отношения с Кэти повлияли на всю дальнейшую жизнь. Он неоднократно менял профессию и место жительства и порой задумывается, сложилась ли его судьба иначе, если бы тогда он избрал другой путь.

Ранее сообщалось, что в Австралии 34-летняя учительница родила от 12-летнего ученика, которого она добивалась больше года.

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