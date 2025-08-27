Знаки зодиака, которые лучше "читают" других людей / © Фото из открытых источников

Хотя большинство людей в той или иной степени обладают этой способностью, некоторые знаки зодиака испытывают эмпатию глубже других. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые склонны к эмоциональному интеллекту, и узнаем, почему они такие мастера в понимании людей.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, очень эмпатийны и чувствительны. Это знак, сосредоточенный на чувствах, легко понимающий эмоции других людей и настраивающийся на тех, с кем взаимодействует. Рыбы замечают, кто-то расстроен, рад или озабочен, даже если этот человек не выразил этого словами. Это делает их замечательными друзьями и партнерами, которые всегда поймут. Кроме того, они не подвержены осуждению, поэтому люди чувствуют себя комфортно рядом с ними. Они обладают большой эмпатией, являющейся одной из основ эмоционального интеллекта, ставящего Рыб во главу угла среди лучших людей, которых можно встретить.

Рак

Рожденные под знаком Рака естественно заботливы, защищают своих близких. Они часто выступают в качестве опекунов в своей группе или круге. Они обладают сильной интуицией, особенно по отношению к близким людям. Раки очень наблюдательны и замечают даже малейшие изменения в настроении или привычках других. Эта острая чувствительность помогает им понимать эмоции людей гораздо лучше других знаков. Они также знают, как успокоить мнения других, ведь всегда стараются приносить облегчение. Их эмоциональная интуиция в сочетании с естественной потребностью понимать других позволяет Ракам устанавливать глубокую эмоциональную связь с людьми.

Скорпион

Будучи чрезвычайно страстными, Скорпионы лучше понимают глубину и чувствительность человеческих эмоций. Они естественно интересуются тем, что заставляет людей действовать так, а не иначе, и что они на самом деле чувствуют за своими поступками, поэтому часто очень наблюдательны. Скорпионы известны своей способностью “читать между строк” и часто испытывают, когда кто-то скрывает настоящие чувства. Способность понимать, что происходит под поверхностью чужой души, дает им особый взгляд на других людей. Скорпионы также обладают хорошим чувством верности, поэтому, связав себя с кем-то, они никогда не покидают этого человека.

Весы

Весы очень умело устанавливают гармонию и равновесие в отношениях. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, обычно чрезвычайно очаровательны и вежливы, благодаря чему окружающие чувствуют себя комфортно рядом с ними. Весы хорошо учитывают эмоции и потребности других и пытаются поддерживать мир между людьми. Их стремление к справедливости и пониманию разных точек зрения помогает им лучше воспринимать разные идеи, однако иногда это может ставить их в ситуацию, когда трудно выбрать между двумя людьми или двумя разными представлениями о правильном и неправильном. Однако благодаря способности легко оценивать ситуацию со всех сторон, Весы отлично “читают” эмоции и понимают, что испытывают другие.