Они доживают до 100 и больше: четыре имени, владельцы которых настоящие рекордсмены долголетия

Имена людей живущих до 100 лет / © pexels.com

Среди них Моисей, Илья, Анна и Мария, и каждое из них несет особую энергию, что, возможно, помогает доживать до глубокой старости.

Моисей — древнее имя, означающее «дитя». Его носители отличаются мудростью, острым умом и сильной интуицией, помогающей избегать жизненных трудностей.

Илья переводится как «Мой Бог — Господь». Люди с этим именем жизнерадостны, оптимистичны и легко преодолевают препятствия, что делает их жизнь долгой и насыщенной.

Анна — одно из самых распространенных имен среди женщин-долгожительниц. Его носители считаются счастливыми и удачливыми, что значительно облегчает путь в жизни.

Мария — имя с глубокими библейскими корнями, символ вечности и духовности. Она часто встречается среди женщин, которые живут долго и сохраняют гармонию в жизни.