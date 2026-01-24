- Дата публикации
Они доживают до 100 и больше: четыре имени, владельцы которых настоящие рекордсмены долголетия
Исследователи заметили интересный факт: некоторые имена встречаются среди долгожителей гораздо чаще.
Среди них Моисей, Илья, Анна и Мария, и каждое из них несет особую энергию, что, возможно, помогает доживать до глубокой старости.
Моисей — древнее имя, означающее «дитя». Его носители отличаются мудростью, острым умом и сильной интуицией, помогающей избегать жизненных трудностей.
Илья переводится как «Мой Бог — Господь». Люди с этим именем жизнерадостны, оптимистичны и легко преодолевают препятствия, что делает их жизнь долгой и насыщенной.
Анна — одно из самых распространенных имен среди женщин-долгожительниц. Его носители считаются счастливыми и удачливыми, что значительно облегчает путь в жизни.
Мария — имя с глубокими библейскими корнями, символ вечности и духовности. Она часто встречается среди женщин, которые живут долго и сохраняют гармонию в жизни.