ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Они доживают до 100 и больше: четыре имени, владельцы которых настоящие рекордсмены долголетия

Исследователи заметили интересный факт: некоторые имена встречаются среди долгожителей гораздо чаще.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Имена людей живущих до 100 лет

Имена людей живущих до 100 лет / © pexels.com

Среди них Моисей, Илья, Анна и Мария, и каждое из них несет особую энергию, что, возможно, помогает доживать до глубокой старости.

Моисей — древнее имя, означающее «дитя». Его носители отличаются мудростью, острым умом и сильной интуицией, помогающей избегать жизненных трудностей.

Илья переводится как «Мой Бог — Господь». Люди с этим именем жизнерадостны, оптимистичны и легко преодолевают препятствия, что делает их жизнь долгой и насыщенной.

Анна — одно из самых распространенных имен среди женщин-долгожительниц. Его носители считаются счастливыми и удачливыми, что значительно облегчает путь в жизни.

Мария — имя с глубокими библейскими корнями, символ вечности и духовности. Она часто встречается среди женщин, которые живут долго и сохраняют гармонию в жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie