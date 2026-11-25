Деньги / © Unsplash

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Нехватка денег и невозможность их накопить могут быть связаны с состоянием дома. По народным приметам, определенные вещи и поломки в доме блокируют денежную энергетику и притягивают бедность.

Об этом пишет РадиоТрек.

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Какие вещи в доме притягивают бедность

О том, что именно стоит избавиться в доме, чтобы не терять деньги, рассказывают народные приметы.

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Неисправная сантехника

Вода, капающая из сломанного крана или протекающая из треснувшей трубы, извлекает денежную энергетику и препятствует финансовой стабильности. Пока эти неисправности не устранить, накопить денежные средства не удастся.

Пыль и устаревшая грязь

Накопление грязи в доме, особенно в углах, приводит к застою положительной энергетики. Считается, что мешает привлечению денег и отталкивает финансовую удачу.

Грязные окна и зеркала

Светлые и чистые стеклянные поверхности способствуют поступлению денег в дом. Разводы и грязь на окнах или зеркалах притягивают бедность.

Большое количество статуэток и магнитов

Если полки в комнатах заставлены сувенирными статуэтками, а дверца холодильника полностью залеплена магнитами, рассчитывать на обогащение не стоит. Пыль, оседающая на этих вещах, полностью блокирует денежные потоки.

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Старая одежда

Наряд, который стал непригодным для использования, притягивает бедность. Особенно это касается порванных, грязных вещей или одежды, что вызывает отрицательные воспоминания. Избавившись от ненужного хлама, можно освободить дом для позитива и материального благополучия.

Напомним, денежное дерево можно увидеть на подоконниках многих домов. Его ценят за необычные мясистые листья, похожие на маленькие монеты, неприхотливость и способность годами расти в одном горшке. В то же время с этим комнатным растением связано немало примет и поверий.

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