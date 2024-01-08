Они не сидят на диетах: секреты молодости, красоты и здоровья итальянских женщин

Кажется, итальянские женщины – это исключительные представительницы прекрасного пола. Они выглядят шикарно, всегда улыбаются и счастливы, в общем, девушки на миллион. Хотя в итальянской традиционной кухне много сытной и жирной пищи, эти удивительные красотки всегда стройны и подтянуты. А еще они молодые и подвижные, их кожа сияет здоровьем. Как это им удается? Рассказываем, что делают итальянские женщины, чтобы всегда быть красивыми, стройными и ухоженными.

Как итальянским женщинам удается поддерживать молодость и красоту

Качественный отдых и хорошее настроение. Один из секретов красоты каждой итальянки – никаких стрессов. Надо правильно относиться к жизни, легче принимать трудности и неожиданные повороты судьбы. Итальянки быстро адаптируются к новым условиям, отвлекаясь от стресса, положительно воспринимают все события. Поэтому нет необходимости заедать невзгоды, что прямо влияет на стройность фигуры. Итальянским женщинам не нужно часами тренироваться, чтобы иметь отличные формы. Для отдыха и релакса они выбирают плавание, прогулки на свежем воздухе и наслаждение любимыми блюдами.

Один из секретов красоты каждой итальянки – никаких стрессов. Надо правильно относиться к жизни, легче принимать трудности и неожиданные повороты судьбы. Итальянки быстро адаптируются к новым условиям, отвлекаясь от стресса, положительно воспринимают все события. Поэтому нет необходимости заедать невзгоды, что прямо влияет на стройность фигуры. Итальянским женщинам не нужно часами тренироваться, чтобы иметь отличные формы. Для отдыха и релакса они выбирают плавание, прогулки на свежем воздухе и наслаждение любимыми блюдами. Отсутствие жестких диет. Италия славится своей непревзойденной кулинарной культурой. Жители солнечной страны не отказываются от мороженого, пиццы, пасты, творога и вина. Впрочем, это никак не влияет на фигуру, поскольку итальянцы знают меру. К тому же итальянские женщины достаточно подвижны, поэтому калории просто не успевают откладываться на их ягодицах. Итальянки поддерживают здоровый образ жизни и предпочитают активный отдых, поэтому диеты им не нужны.

Италия славится своей непревзойденной кулинарной культурой. Жители солнечной страны не отказываются от мороженого, пиццы, пасты, творога и вина. Впрочем, это никак не влияет на фигуру, поскольку итальянцы знают меру. К тому же итальянские женщины достаточно подвижны, поэтому калории просто не успевают откладываться на их ягодицах. Итальянки поддерживают здоровый образ жизни и предпочитают активный отдых, поэтому диеты им не нужны. Правильный завтрак. Обычно это круассаны, булочки и прочая выпечка с чашкой ароматного кофе. Итальянские женщины никогда не запрещают себе сладости, поскольку убеждены, что стресс организма от запрета лакомства еще больше навредит фигуре. К тому же итальянцы на завтрак стараются употреблять сезонные фрукты, овощи и салаты. Поэтому от такого завтрака только польза.

Обычно это круассаны, булочки и прочая выпечка с чашкой ароматного кофе. Итальянские женщины никогда не запрещают себе сладости, поскольку убеждены, что стресс организма от запрета лакомства еще больше навредит фигуре. К тому же итальянцы на завтрак стараются употреблять сезонные фрукты, овощи и салаты. Поэтому от такого завтрака только польза. Индивидуальный запах духов. Итальянскую женщину можно узнать по запаху ее любимых духов. Свой аромат они подбирают по чертам характера и темперамента, у этих женщин нет духов для настроения. Итальянкам крайне важно, чтобы их узнавали именно по ассоциирующемуся с ними аромату. Это придает им уверенность и индивидуальный шарм.

Итальянскую женщину можно узнать по запаху ее любимых духов. Свой аромат они подбирают по чертам характера и темперамента, у этих женщин нет духов для настроения. Итальянкам крайне важно, чтобы их узнавали именно по ассоциирующемуся с ними аромату. Это придает им уверенность и индивидуальный шарм. Увлажнение кожи. Итальянские женщины не очень привержены декоративной косметике, но они тщательно и нежно относятся к уходу за своей кожей. Что и неудивительно, поскольку солнце, морская вода и воздух влияют на старение кожи, поэтому ее следует постоянно защищать. Итальянки хорошо увлажняют свою кожу и пользуются солнцезащитными средствами. В уходовом арсенале кроме кремов присутствуют сыворотки и питательные маски. Поэтому итальянки и в зрелом возрасте обладают упругой и эластичной кожей, сияющей здоровьем и свежестью.

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