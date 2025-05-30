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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

Они опорожняют ваш кошелек: названы приборы, которые "едят" больше всего энергии в вашем доме

Счета за свет пугают своими суммами? Задумывались ли вы, на что именно идет самая большая часть ваших расходов? Есть приборы в доме, которые потребляют больше электроэнергии. Если использовать их более разумно, можно сократить затраты.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что съедает больше электроэнергии: перечень

Что съедает больше электроэнергии: перечень / © Pixabay

Часто люди жалуются на большие счета за электричество, но мало кто задумывается, какие именно приборы в доме тратят больше энергии. Большинство из нас даже не представляют, сколько электроэнергии потребляет маленькая бытовая техника. И хотя индукционная плита считается главным “пожирателем” электричества, она далеко не единственный такой прибор в вашем доме.

Что больше всего “тянет” электроэнергии

Вот перечень крупнейших энергопотребителей в доме:

  • Электрическая плита — около 1480 кВт·ч в год;

  • Индукционная плита — примерно 1168 кВт·ч в год;

  • Электрический бойлер объемом 120 л — 1080 кВтч в год;

  • Электрический чайник — 292 кВтч в год;

  • Посудомоечная машина — 262 кВтч в год.

Как уменьшить расходы на электроэнергию

Конечно, один из самых эффективных способов — это обновить старые приборы на современные модели с лучшим классом энергопотребления. Хотя в начале экономия может показаться незначительной, в течение года она существенно снизит ваши расходы и сохранит бюджет.

И, конечно, не забывайте о базовых рекомендациях по экономии:

  • применяйте “умные” розетки и энергосберегающие приборы;

  • замените обычные лампы на светодиодные;

  • выключайте электронику из розетки, ведь многие устройства продолжают потреблять электричество даже в режиме ожидания;

  • рационально пользуйтесь бытовой техникой — например, стиральную и посудомоечную машину запускайте только при полной загрузке;

Кроме того, не забывайте регулярно проверять состояние электропроводки, поскольку поврежденные или устаревшие сети могут приводить к излишним затратам энергии.

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Дата публикации
Количество просмотров
587
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