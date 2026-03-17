Они первые выходят из строя: четыре прибора, страдающих от каждого блекаута — их следует защищать
Из-за резких отключений электроэнергии и скачки напряжения после восстановления света после российских атак на украинские города электроприборы могут серьезно повреждаться. Однако, если вы будете соблюдать простые правила, это поможет вам значительно продлить срок годности техники.
Эксперты из «Закарпатьяоблэнерго» напомнили украинцам, как правильно обращаться с электроприборами после отключения света:
Не спешите сразу включать все электроприборы — лучше подождите 10-15 минут.
Убедитесь, что в сети стабильное напряжение — если свет мерцает, не включайте приборы.
Включайте технику постепенно, а не сразу.
Некоторые устройства имеют уже встроенные защитные механизмы, то есть автоматически отключаются во время скачков напряжения, а затем сами включаются. Однако специалисты советуют для защиты также использовать устройства защитного отключения (УЗО) и реле напряжения.
Прежде всего, очень важно защищать четыре прибора в вашем доме:
стиральные машины;
посудомоечные машины;
холодильники;
телевизоры.
Аккумуляторы и инверторы после включения электроэнергии следует переводить в пассивный режим, если не предусмотрено атоматическое переключение.