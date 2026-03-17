Какие приборы следует выключать при выключении электроэнергии / © Pixabay

Реклама

Эксперты из «Закарпатьяоблэнерго» напомнили украинцам, как правильно обращаться с электроприборами после отключения света:

Не спешите сразу включать все электроприборы — лучше подождите 10-15 минут. Убедитесь, что в сети стабильное напряжение — если свет мерцает, не включайте приборы. Включайте технику постепенно, а не сразу.

Некоторые устройства имеют уже встроенные защитные механизмы, то есть автоматически отключаются во время скачков напряжения, а затем сами включаются. Однако специалисты советуют для защиты также использовать устройства защитного отключения (УЗО) и реле напряжения.

Прежде всего, очень важно защищать четыре прибора в вашем доме:

Реклама

стиральные машины;

посудомоечные машины;

холодильники;

телевизоры.

Аккумуляторы и инверторы после включения электроэнергии следует переводить в пассивный режим, если не предусмотрено атоматическое переключение.